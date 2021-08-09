«مرني أن أتي إليك».. صرخة لمسيرة كلمة ولقاء الأنبا باخوم

"مرني أن أتي إليك" بهذه الكلمات أنهى نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، لقاءه لشباب مسيرة كلمة، والذي كان تحت عنوان "الكلمة حياة"، حيث عبر أن معنى المسيرة ليست فقط في المشي، لكن أيضًا في التوقف.

وقال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك إن الكلمة هي الأساس بكل شيء، والكلمة الحقيقية ليست هي الترند كما تتبعه السوشيال ميديا - التي غالبًا ما تشتهر دون فهم أو سبب هادف- لكنها في الله ومن الله.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه شدد على أهمية السمع، فالذي تسمح لنفسك به أن تسمعه اليوم، هو ما ستكونه غدًا.

واختتم نيافته اللقاء بتشجيع الشباب، وحثهم على أخذ الكلمة من يسوع، الحلو، العزب دائمًا، فالخبرة معه تجعلك لا تكتفي منه أو من كلمته.