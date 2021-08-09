تفاصيل زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للسودان

يصل مساء اليوم، إلى مطار الخرطوم الدولي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أسد خان والوفد المرافق له المكون من كبير محامي الادعاء جوليان نيكولز ومستشار المدعي العام توماس لينش، ومستشار التعاون الدولي في مكتب الادعاء داهيرو سانت انا.

وتهدف الزيارة إلى لقاء مسؤولي الحكومة السودانية لمناقشة وتعزيز سبل التعاون حول ملف التحقيق الجاري المتعلق بدارفور، بالإضافة إلى اللقاء بالدبلوماسيين وممثلي منظمات المجتمع المدني.

وسيعقد المدعي العام مؤتمرا صحفيا في ختام زيارته للبلاد يوم الخميس.