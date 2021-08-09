الإثنين 09 أغسطس 2021
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أندريه زكي يشارك في تنصيب القس ماجد وديع راعيًا للكنيسة الإنجيلية بسنورس

القس اندرية زكي
القس اندرية زكي

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الاثنين، في حفل تنصيب القس ماجد وديع، راعيًا للكنيسة الإنجيلية بسنورس بمحافظة الفيوم، بحضور القس نادي لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلي السابق، والأستاذ عماد سعد حمودة، عضو مجلس النواب والمهندس محمود هاشم، رئيس مجلس المدينة، والقس نجاح كريم، رئيس مجمع الأقاليم الوسطى وعدد من القيادات الدينية والشعبية بالمحافظة.

وقدم رئيس الإنجيلية خطاب الحفل بعنوان "من هو قريبي" وقال: "قريبي هو من يصنع معي الرحمة، من يرد على الشر بالخير، من يتجاوز الشر بالخير، لأن الشر يولد شرًّا، والخوف يزرع خوفًا، أما الخير يزرع خيرًا، والغفران لا حدود له لأنه محبة، والغفران هو المفهوم العميق لمواجهة الشر بالخير".

وأضاف رئيس الإنجيلية في كلمته: "سعيد جدًّا بوجودي معكم اليوم، وبأن ألتقي شعب كنيسة سنورس. كما أقدم خالص التهنئة للقس ماجد وديع وأسرته وشعب الكنيسة، بمناسبة تنصيبه راعيًا للكنيسة الإنجيلية بسنورس".

وشارك في مراسم الاحتفال القس خليل إبراهيم، رئيس مجلس الكنيسة الإنجيلية بسنورس الفيوم، والقس سمير يونان، راعي الكنيسة الإنجيلية بالفيوم، والقس وائل رمسيس، سكرتير مجمع الأقاليم الوسطى، والشيخ عصام واصف، رئيس مجلس شؤون الشيوخ بسنودس النيل، والشيخ ميشيل عياد شيخ الكنيسة الإنجيلية بسنورس.

الجدير بالذكر بدأت الكنيسة القبطية،  السبت الماضي 7 أغسطس صوم السيدة العذراء مريم على مدار 15 يومًا متتاليًا، يحتفي خلالهم أقباط مصر بزيارة الأديرة والكنائس التي تحمل اسم السيدة العذراء.

ويعتبر صوم السيدة العذراء مريم من أصوام الدرجة الثانية وتسمح خلالهم الكنيسة القبطية بأكل الأسماك بجانب المأكولات النباتية، وتمتنع تمامًا عن الطعام الحيواني.

وخلال صوم السيدة العذراء مريم تطلق جميع الكنائس والأديرة التي تحمل اسم السيدة العذراء عدد من النهضات الروحية تكريمًا لها.

القس القس أندرية زكى رئيس الكنيسة الإنجيليه

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وائل لطفي

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