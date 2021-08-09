صنّاع «موسى» يتحدثون لـ«الدستور»: تطوير كبير في مسار الخيال العلمى بالسينما العربية

زخم كبير أحدثه «تريلر» فيلم «موسى»، المقرر عرضه غدًا فى السينمات، حيث ولّد لدى الجمهور شغفًا واسعًا لمشاهدة العمل، الذى يقدم بطولته الرئيسية لأول مرة «روبوت»، وهو نمط جديد تمامًا على السينما العربية.

تدور أحداث الفيلم فى إطار خيال علمى، عندما تجد شخصية «يحيى» نفسها وحيدة دون صديق، فتقرر اختراع روبوت وتطلق عليه اسم «موسى»، ليصبح صديقًا لها، ولكن الأمور تتطور وتنقلب ضد الجميع، خاصة ضد رجل أعمال يرفض ارتباط البطل بابنته، والإنسان الآلى المستخدم فى الفيلم تم تصميمه وتنفيذه وتحريكه فى مدة استغرقت عامًا كاملًا، فى حين أن الفيلم كله استغرق نحو ٤ سنوات لتنفيذه وتقديمه للجمهور.

ويشارك فى بطولة العمل مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم الفنان كريم محمود عبدالعزيز وإياد نصار وأسماء أبواليزيد وسارة الشامى ومحمد جمعة وصلاح عبدالله ومحمد لطفى، وغيرهم من النجوم، وأخرجه بيتر ميمى. «الدستور» التقت نجوم العمل للحديث حول طبيعة الشخصيات التى قدموها، والفكرة العامة للفيلم، وتفاصيل التصوير والكواليس الخاصة بالإخراج وغيرها

كريم محمود عبدالعزيز: شخصية «يحيى» تحقق حلمى فى دور بعيد عن الكوميديا

أعرب الفنان كريم محمود عبدالعزيز عن بالغ سعادته لتصدر «تريلر» فيلمه الجديد «موسى» قائمة محرك البحث «جوجل»، خاصة أنه أول فيلم يُعرض فى العالم العربى بطله الرئيسى «روبوت»، مشيرًا إلى أن دوره فى الفيلم بمثابة تحقيق لحلمه الذى انتظره سنوات طويلة بعيدًا عن «الكوميديا».

وقال: «شخصية يحيى صالح الخياط، مهندس الميكاترونيك، الذى أجسده فى الفيلم، جديدة علىّ جدًا»، موضحًا: «أول مرة أجسد الشخصية دى، ومش هنكر إنى كنت خايف وقت عرض الفكرة علىّ من المخرج الكبير بيتر ميمى، بس قبلت على الفور، وكنت متحمسًا جدًا، فهى شخصية وفكرة جديدة على السينما المصرية، وعلى السينما العربية بشكل عام، وتعتبر إعادة اكتشاف لى (زى ما قال البعض)، لأنه دور بعيد عن الكوميديا التى اعتاد الجمهور على وجودى فيها، وهو فرصة كبيرة لى».

وأضاف أنه ظل وقتًا طويلًا يدرس شخصية «يحيى»، التى كانت نتاج شخصيات حقيقية قابلها على أرض الواقع، واقتبس منها النظرة والحركة وطريقة الملابس والاضطرابات النفسية، حيث تمر الشخصية بعدة أزمات نفسية معقدة.

وأعرب عن سعادته بتعاونه مع المخرج بيتر ميمى للمرة الثانية، قائلًا: «بيتر مجتهد جدًا وبيقدر يخرَّج أحسن حاجة عند الممثل والتعامل معاه فعلًا مشرف».

واختتم: «شركة سينرجى وضعت ميزانية ضخمة للفيلم، بجانب توفيرها كل الإجراءات الاحترازية لتجنب إصابة أى فرد من طاقم العمل بفيروس كورونا».

إياد نصار: مناسب لجميع الأعمار وسعيد أن أبنائى سيشاهدونه

كشف الفنان إياد نصار عن أنه تحمس لفيلم «موسى» جدًا عندما عرض عليه المخرج بيتر ميمى دور فارس نصار، الأستاذ الجامعى فى الميكاترونيك، وهو تخصص دقيق يجميع بين الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب والإلكترونيات.

وقال: «كنت متحمسًا جدًا للفكرة، لأنه فيلم مناسب لجميع الفئات العمرية وبإمكان أبنائى مشاهدته وهذا أمر أسعدنى»، مشيرًا إلى أنه بذل قصارى جهده ليقدم للجمهور شخصية مقنعة، خاصة أن الجمهور الحالى مثقف ومطلع على باقى الأعمال العالمية، وبالتالي سيقارن بين «موسى» والأفلام الأخرى المشابهة.

وعن أصعب المشاهد التى واجهته قال: «المواجهات التى جمعتنى بالفنان كريم محمود عبدالعزيز»، معربًا عن سعادته البالغة لتعاونه مع كريم عبدالعزيز من جديد بعد سنوات طويلة منذ عرض فيلم «ساعة ونص».

وبالنسبة للتعاون مع المخرج بيتر ميمى، أكد أنه «يتطور باستمرار والنجاح معه أمر محسوم، لأنه استطاع إثبات أنه مخرج كبير جدًا، قادر على خلق عالمه الخاص وله بصمته المميزة».

محمد لطفى: ميزانية العمل ضخمة

عبر الفنان محمد لطفى عن سعادته الكبيرة للمشاركة فى الفيلم، لافتًا إلى أن فكرته جديدة تمامًا والأولى من نوعها، فالفيلم مصنف ضمن فئة الخيال العلمى. وأشار «لطفى» إلى أنه تحمس لمشروع الفيلم ووافق عليه فورًا بمجرد أن عرض المخرج بيتر ميمى الدور عليه. وذكر أن «الإنتاج» وضع ميزانية ضخمة ساعدت كثيرًا فى إنتاج الفيلم بشكل جيد وإخراجه بصورة متميزة.

كاظم نبيل: جديد على «السوق»

رأى الفنان الشاب كاظم نبيل أن العمل مع المخرج بيتر ميمى أمر ممتع، خاصة فى ظل فيلم كبير جدًا مثل «موسى»، معربًا عن سعادته بردود الأفعال التى صدرت بعد عرض «التريلر» رسميًا خلال الفترة الماضية. وقال: «اتصدمت من رد فعل الناس الجميل، ومكنتش متوقعه ويا رب الفيلم يعجبهم»، مضيفًا أن فيلم «موسى» جديد على السينما المصرية، وهو الأمر الذى شجعه وجعله متحمسًا للمشاركة فيه دون مراجعة وتجسيد شخصية النقيب محمد، متمنيًا أن ينال دوره الإعجاب والإشادة من الجمهور.

سارة الشامى: «الروبوت البطل» فكرة جديدة

أعلنت الفنانة سارة الشامى عن أنها تلعب دور «مريم»، حبيبة كريم محمود عبدالعزيز، وهى شخصية ستفاجئ الجمهور.

وقالت: «فكرة أن تدور الأحداث حول روبوت جديدة على السينما المصرية، وهو ما شجعنى على قبول الدور»، مضيفة: «غالبية مشاهدى مع الفنان الجميل كريم محمود عبدالعزيز، لأننى أجسد شخصية حبيبته، وهى فتاة من أسرة غنية». وعن العمل مع بيتر ميمى قالت: «هو من اكتشفنى من خلال مسلسل (كلبش)، وأعتبر أن فيلم (موسى) سيكون نقلة مهمة خلال رحلتى الفنية». وتمنت سارة أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور لأنه تجربة فريدة فى مصر والوطن العربى، معربة عن سعادتها بتجاوز عدد مشاهدات الفيديو الترويجى للفيلم المليون مشاهدة.

محمود حافظ: المخرج حاسب خطواته جيدًا

أكد الفنان محمود حافظ أنه وافق على دوره دون تردد فور تلقيه عرض المخرج بيتر ميمى، مشيرًا إلى أنها ليست المرة الأولى التى يجمعهما عمل فنى واحد.

وقال: «اللى معاه بيتر ميمى يعمل أى حاجة، راجل بيتقدم بسرعة، عارف وحاسب خطواته كويس».

وأضاف أن دوره سيكون مفاجأة للجمهور، وهو سعيد بالعمل مع كبار النجوم، مضيفًا: «تعبت فى شخصيتى جدًا، ولن أتمكن من الإفصاح عن تفاصيلها فى الوقت الحالى».

وأشار إلى أنه ينتظر بشوق كبير نزول الفيلم مع الجمهور لمعرفة رأيه بشكل كامل وليس «التريلر» فقط.

واختتم: «الفيلم من نوعية الخيال العلمى والشركة المنتجة وفرت ميزانية ضخمة وإحنا كممثلين تعبنا فيه، ونتمنى أنه يعجب الناس».