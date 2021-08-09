تلقيح إلزامي للجنود الأمريكيين ضد كورونا بحلول منتصف سبتمبر

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الإثنين، في مذكرة وجهها إلى موظفي البنتاجون أن التلقيح ضد كوفيد-19 سيصبح إلزاميا بحلول منتصف سبتمبر لجميع عناصر القوات المسلحة الأمريكية.

وقال الرئيس جو بايدن في بيان إنه "يدعم بقوة" هذا القرار، مؤكدا أنه يتقاسم مع أوستن "التزاما راسخا لضمان توافر كل الأدوات الضرورية لقواتنا لتقوم بعملها بأكبر قدر من الأمان".

الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.