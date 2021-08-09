عطل فني يبقي جسر برج لندن مفتوحا ويتسبب في أزمة خانقة

تسبب عطل فني، اليوم الإثنين، في إبقاء جسر البرج الشهير في لندن في وضعه المفتوح للمرة الثانية خلال عام، ما أدى إلى تكدس المركبات التي تحاول عبور نهر التايمز.

وأفادت متحدثة باسم شرطة مدينة لندن بأن الجسر، الذي يسمح للقوارب بالمرور تحته برفع الطريق الذي يقطعه، ظل في وضعه المفتوح.

وقال متحدث باسم شركة سيتي أوف لندن المالكة للجسر : "بسبب مشكلة فنية، جسر البرج عالق حالياً في موضع مرتفع.. نعمل على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن"، حسبما نقلت وكالة “رويترز”.

وهذه هي المرة الثانية خلال عام التي يعلق فيها الجسر، ففي أغسطس عام 2020، أُغلق الجسر لمدة تزيد على 24 ساعة عندما تعطلت قواعده في وضع مفتوح، ما تسبب في حدوث فوضى مرورية بالمدينة.

ويعد الجسر، الذي يبلغ طوله 240 متراً، أحد المواقع السياحية الشهيرة في لندن، حيث يتميز بكونه جسراً متحركاً، ويُرفع حوالي 800 مرة سنوياً، للسماح للسفن بالمرور في النهر أدناه.

ولكن ظل الجسر، الذي يقع بالقرب من برج لندن، "عالقاً بشكل مفتوح لفترة من الوقت"، قبل إعادة فتحه لاحقاً للمشاة، وذلك بحسب ما أفاده البيان حول الجسر حينها.

وتحدثت وكالة الأنباء "PA Media" عن حركة المرور المزدحمة عند فشل الجسر في الإغلاق، بعد سماحه لإحدى السفن بالعبور على طول نهر التايمز.

وانتظرت طوابير سائقي السيارات والمشاة لمدة ساعة على الأقل، بينما طلبت الشرطة من سائقي السيارات إيجاد طرق بديلة حول المدينة.

وقالت الشرطة إن الحادث نتج عن "عطل ميكانيكي".

وقال حساب الجسر عبر موقع تويتر آنذاك: "واجه الجسر مشاكل فنية ظهر اليوم وكان عالقاً في موضع مفتوح لفترة من الوقت. أعيد فتحه الآن.. شكراً لكل من قام بإصلاحه".

ومنذ عام 1976، يتم تشغيل قواعد الجسر بواسطة محركات تعمل بالزيت والكهرباء لتحل محل القواعد الأصلية التي كانت تعمل بالبخار وتعود إلى القرن التاسع عشر.