دولة البناء.. 194 ألف وحدة سكنية باستثمارات 79 مليار جنيه فى 2020

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن أن إجمالى عدد الوحدات السكنية المنفذة فى عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ بلغ ١٩٤.٢ ألف وحدة، باستثمارات ٧٩ مليار جنيه، مقابل ٢٨١.٣ ألف وحدة عام ٢٠١٨/٢٠١٩، باستثمارات ٩٤.٦ مليار جنيه، بنسبة انخفاض ٣٠.٩٪ فـى الوحدات، و١٦.٥٪ فى الاستثمارات.

وطبقًا لنوعية البناء، جاء الإسكان الاقتصادى فى المرتبة الأولى، بعدد ١٠٩.١ ألف وحدة وبنسبة ٥٦.٢٪، يليـه الإسكان المتوسط بـ٦٤.٤ ألف وحدة وبنسبة ٣٣.١٪، ثم الإسكان فوق المتوسط بـ١٢.٩ ألف وحدة بنسبة ٦.٧٪، والإسكان الفاخر بـ٧.٨ آلاف وحدة بنسبة ٤.٠٪.

ونفذ القطاع الحكومى والعام وقطاع الأعمال العام ٨٥ ألف وحدة بنسبة ٤٣.٧٪ من الإجمالى العام، مقابل ١٠٠.٥ ألف وحدة عام ٢٠١٨/٢٠١٩، بنسبة انخفاض ١٥.٥٪.

وجاء الإسكان الاقتصادى فى المرتبة الأولى من الوحدات التى نفذتها القطاعات الحكومية بواقع ٦٠.٧ ألف وحدة وبنسبة ٧١.٤٪، يليه الإسكان المتوسط بـ١٧.٧ ألف وحدة، بنسبة ٢٠.٩٪، والإسكان فوق المتوسط بـ١.١ ألف وحدة بنسبة ١.٢٪ ثم الإسكان الفاخر بـ٥.٥ ألف وحدة بنسبة ٦.٥٪.

وجاءت محافظة القاهرة فى المرتبة الأولى بـ٣٢.٢ ألف وحدة بنسبـة ٣٨٪، تليها الجيزة بـ٢٢.٨ ألف بنسبة ٢٦.٨٪، وجاءت الوادى الجديد فى المرتبة الأخيرة بـ٤٨ وحدة بنسبة ٠.٠٦٪.

أما الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع الخاص، فقد تم تنفيذ ١٠٩.٣ ألف وحدة بنسبة ٥٦.٣٪ من الإجمالى العام، مقابل ١٨٠.٨ ألف وحدة عام ٢٠١٨/٢٠١٩ بنسبة انخفاض ٣٩.٦٪.

وجاء الإسكان الاقتصادى فى المرتبة الأولى بـ٤٨.٤ ألف وحدة بنسبة ٤٤.٣٪، يليه الإسكان المتوسط بـ٤٦.٧ ألف وحدة بنسبة ٤٢.٧٪، ثم الإسكان فوق المتوسط بـ١١.٩ ألف وحدة بنسبة ١٠.٩٪، ثم الإسكان الفاخر بـ٢.٣ ألف وحدة بنسبة ٢.١٪ من إجمالى القطاع الخاص.

وجاءت محافظة المنوفية فى المرتبة الأولى بـ١٥.٩ ألف وحدة بنسبة ١٤.٥٪، تليها محافظة القاهرة بـ١٢.٨ ألف وحدة بنسبة ١١.٧٪، وجاءت البحيرة فى المرتبة الأخيرة بـ٢٧٤ وحدة بنسبة قدرها ٠.٣٪ من إجمالى القطاع الخاص.

وبلغ إجمالى عدد الوحدات السكنية المنفذة بمشروع الإسكان الاجتماعى «المليون وحدة» ٣٧٥.٢ ألف وحدة، منها ٥١.٢ ألف وحدة عام ٢٠١٩/٢٠٢٠، نفذ منها الجهاز المركزى للتعمير ١.٤ ألف وحدة بنسبة ٢.٦٪ باستثمارات ١٥٠.٤ مليون جنيه، ونفذت مديريات الإسكان ٦ آلاف وحدة بنسبة ١١.٨٪ باستثمارات ٣ مليارات جنيه، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نفذت ٤٣.٨ ألف وحدة بنسبة ٨٥.٦٪ باستثمارات قدرها ١٩.١ مليار جنيه.

وأوضح جهاز الإحصاء أن عدد الوحدات المنفذة بمشروع إسكان دار مصر «الإسكان المتوسط» بلغ ٤٣ ألف وحدة بالمدن الجديدة، نفذ منها ١٤.٦ ألف وحدة عام ٢٠١٩/٢٠٢٠، وجاء أكبر عدد من الوحدات المنفذة بمدينة القاهرة الجديدة بواقع ٦٦٧٢ وحـدة بنسبة ٤٥.٨٪، أما أقل عـدد وحدات فجاء فى مدينة بدر بواقع ٤٨٠ وحدة، بنسبة ٣.٣٪ من الإجمالى. وبلغ عدد الوحدات المنفذة بمشروع سكن مصر «الإسكان المتوسط» ٥٨٢٠ وحدة، نفذ منها ٣١٤٤ وحدة عام ٢٠١٩/٢٠٢٠، الأعلى منها فى مدينة غرب أسيوط، بواقع ١٤٤٠ وحدة بنسبة ٤٥.٨٪، والأقل فى مدينة بدر بواقع ٤٠٨ وحدات بنسبة ١٣٪ من الإجمالى.

أما مشروع جنة مصر «الإسكان الفاخر»، فبلغ عدد الوحدات المنفذة منه ٥٩٠٤ وحدات بالمدن الجديدة، نفذ منها ٥٥٤٤ وحدة عام ٢٠١٩/٢٠٢٠، والعدد الأكبر جاء فى مدينة السادس من أكتوبر بواقع ٢٧٦٠ وحدة، أما الأقل ففى مدينة الشروق بواقع ٣٦٠ وحدة.

وبلغ إجمالى الوحدات المنفذة تحت إشراف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالمدن الجديدة ١٧٨ وحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، باستثمارات ١١ مليار جنيه، وفى مدينة المنصورة الجديدة يجرى تنفيذ وحدات باستثمـارات ١.٢ مليار جنيه، والعلمين الجديدة تنفذ وحدات باستثمارات ١ مليار جنيه.