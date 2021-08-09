الحَر.. كارت أحمر للبشر

كوكب الأرض سيشهد زيادة «غير مسبوقة» فى الظواهر الجوية القصوى مثل موجات الحر أو الأمطار الغزيرة، وستكون هذه الحوادث غير مسبوقة فى تاريخ البشرية من حيث «الحجم» و«التكرار» و«الوقت» الذى ستضرب فيه و«المناطق الجغرافية» التى ستتأثر، بحسب تقرير أممى حديث، أكد أننا إذا وحّدنا القوى الآن، سنتمكن من تجنب وقوع كارثة مناخية.

التقرير، الذى صدر أمس الإثنين، هو الأول منذ نحو سبع سنوات بشأن ظاهرة الاحتباس الحرارى، ووصفه أنطونيو جوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، بأنه «إنذار أحمر للبشرية»، ودعا الدول الغنية وبنوك التنمية إلى تقديم مزيد من الأموال للتكيف مع تغير المناخ فى المناطق الفقيرة من العالم. مؤكدًا أنه لم يعد هناك أى مجال للتأخير أو الأعذار، ومطالبًا قادة العالم بتقديم إجابات عند انعقاد القمة العالمية المقبلة لتغير المناخ، التى تستضيفها اسكتلندا فى نوفمبر المقبل.

بعد أسبوعين من الاجتماعات المغلقة والافتراضية، وافقت ١٩٥ دولة، يوم الجمعة الماضى، على هذا التقرير، أو التقييم، الأكثر تشاؤمًا بكثير من ذلك الصادر سنة ٢٠١٤، الذى انتهى إلى أن النشاطات البشرية تسببت فى ارتفاع درجة الحرارة ١.١ درجة تقريبًا منذ القرن التاسع عشر، وتوقع استمرار هذا الارتفاع، الذى سيؤدى بالتبعية إلى ذوبان جليد القطبين وارتفاع منسوب مياه البحار والمحيطات و... و... ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن فاليرى ماسون ديلموت، الرئيسة المشاركة للمجموعة التى أعدت التقرير أن «التأثير البشرى فى النظام المناخى لا جدال فيه».

فى أربعة آلاف صفحة، أوضح التقرير كيف ستتغير الحياة على الأرض، بشكل حتمى، فى غضون ثلاثين عامًا، أو قبل ذلك. وأشار إلى أن «نطاق التغيرات الأخيرة فى جوانب النظام المناخى ككل غير مسبوقة منذ قرون أو عدة آلاف من السنين». وتضمّن تحذيرًا من أن قدرة الغابات والتربة والمحيطات على امتصاص ثانى أكسيد الكربون، المنبعث من النشاطات البشرية، قد تتراجع، بشكل يهدد الجهود المبذولة للحد من ظاهرة الاحتباس الحرارى إلى مستويات مقبولة.

الاحتباس الحرارى، أو الاحترار، يعنى ارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب ازدياد كميات بعض الغازات، أبرزها ثانى أكسيد الكربون. ويعد سببًا رئيسيًا فى الظواهر الجوية المتطرفة. وكانت الوكالة الدولية للطاقة قد حذرت، فى ٢٠ يوليو الماضى، من أن الانبعاثات العالمية لثانى أكسيد الكربون ستبلغ مستوى قياسيًا عام ٢٠٢٣ وستستمر فى الارتفاع بعده، نظرًا للحصة الضئيلة المخصصة للطاقات النظيفة فى خطط الإنعاش الاقتصادى لمرحلة ما بعد «كورونا المستجد».

منذ سنتين تقريبًا، طالب أكثر من ١١ ألف عالم من حوالى ١٥٠ دولة، بإعلان حالة الطوارئ المناخية، لحماية الحياة على الأرض، وجدّدوا تلك المطالبة، أواخر يوليو الماضى، فى مقال نشرته مجلة «بيوساينس»، أوضحوا فيه أن عام ٢٠٢٠ كان ثانى أكثر الأعوام سخونة، وأن تركيز ثانى أكسيد الكربون فى الغلاف الجوى للأرض كان الأعلى منذ بدء القياسات. وبين المطالبتين، ومع تزايد الكوارث الطبيعية فى عدة دول، أطلقت الأمم المتحدة حملة عنوانها «اعملوا الآن»، تهدف إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحرارى، والعناية بكوكب الأرض.

بموجب اتفاقية باريس للمناخ، الموقعة سنة ٢٠١٥، التزمت كل الدول تقريبًا بخفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون، وحصر الاحترار فى أقل من درجتين مئويتين، وصولًا إلى درجة مئوية ونصف درجة إذا أمكن، مقارنة بمعدلات ما قبل الثورة الصناعية. ومع ارتفاع درجة حرارة الكوكب بنحو ١.١ درجة مئوية، ولأن كل جزء من الدرجة يزيد وتيرة الظواهر المناخية المتطرفة، فإن عدم تجاوز عتبة الـ١.٥ درجة مئوية أصبح، منذ ذلك الحين، هدفًا ذا أولوية.

تحقيق هذا الهدف، يتطلب خفض الانبعاثات بنسبة ٧.٦٪ سنويًا بين عامى ٢٠٢٠ و٢٠٣٠، غير أن باتريشا إسبينوزا، مديرة الشئون المناخية فى الأمم المتحدة، أكدت خلال افتتاح دورة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، أواخر يوليو الماضى، أن العالم يسير فى طريق معاكس، قد يؤدى إلى تجاوز عتبة الـ٣ درجات مئوية. وهنا تكون الإشارة مهمة إلى أن تجاوز عتبة الدرجتين يعنى تعريض أكثر من ٢٠٠ مليون شخص لـ«موجات حرّ قاتلة»، وإضافة ٨٠ مليونًا إلى المهدَّدين بالجوع، وفق تقديرات الخبراء الأمميين، الذين شددوا على أن الأسوأ قادم.

طقس مصر المتطرف، إذن، وكما أوضحنا منذ أيام، ليس استثناءً، بفعل حماقات وسياسات دول ما يوصف بالعالم الأول، التى حال استمرارها على ما هى عليه، وثبات معدلات الانبعاثات الحالية، سترفع حرارة الكوكب لأكثر من ٣ درجات بحلول سنة ٢١٠٠، طبقًا لدراسة نشرتها مجلة «نيتشر كليمت تشينج»، الشهر الماضى. مع ملاحظة أن هناك تقارير ودراسات بيئية عديدة ترجّح أن تشهد سنة ٢٠٥٠ نهاية الحضارة البشرية.