الإثنين 09 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس العراقي ينفي إبلاغ الكتل السياسية رفضه إجراء الانتخابات في موعدها

برهم صالح
برهم صالح

نفي الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم، الإبلاغ عن الكتل السياسية رفضه إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في موعدها. 

وقال مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية في بيان، إن برهم صالح ينفي بشدة، خبرا تداولته إحدى وسائل الاعلام المحلية العراقية بأن رئيس الجمهورية برهم صالح أبلغ الكتل السياسية رفضه اجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد في تشرين المقبل، وذلك حسب وكالة الانباء العراقية.

وأضاف المصدر: "الخبر غير صحيح بالمطلق"، مشيرا إلى أن برهم صالح كان وما زال من أشد الحريصين على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر أكتوبر المقبل، ويؤكد على ذلك في لقاءاته مع القوى والكتل والأحزاب السياسية العراقية، وذلك موثق عبر العديد من البيانات الرسمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية".

ودعا المصدر وسائل الإعلام والمدونين لتوخي الدقة والمصداقية وأخذ المعلومات من مصدرها الرسمي، محذراً من أن "تداول هذه الأخبار بلا تدقيق يهدف إلى الإساءة، ولغايات مريبة".

الرئيس العراقي برهم صالح بغداد العراق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

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