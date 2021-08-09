العضايلة: عمان تتطلع لزيادة أعداد الطلبة المصريين الدارسين بالجامعات الأردنية

أعرب السفير الأردني لدى القاهرة أمجد العضايلة، الاثنين، عن ‏تطلع المملكة لزيادة أعداد الطلبة المصريين الدارسين في الجامعات الأردنية، ضمن جهود ترويج واستقطاب تشاركية وتكاملية، لما يتميز به قطاع التعليم العالي في ‎الأردن من سمعة أكاديمية تفخر بها على مستوى المنطقة.

جاء ذلك في تصريحات للسفير الأردني أمجد العضايلة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حول زيارته اليوم إلى المعرض الدولي التاسع للجامعات والتدريب والمنح المنعقد في القاهرة بمشاركة عدد من الجامعات الأردنية الخاصة ونظيراتها من مختلف دول المنطقة.

وأضاف السفير الأردني "‏مشاركة فاعلة، وحضور مميز، وفرص أكاديمية جاذبة للدراسة الجامعية للطلبة المصريين في الأردن، اتسمت بها مشاركة الجامعات الأردنية الخاصة، التي تشرفت بزيارة جناحها اليوم في المعرض الدولي التاسع للجامعات والتدريب والمنح في القاهرة"

وأوضح العضايلة أن ‏السفارة الأردنية في القاهرة وعبر الملحقية الثقافية، تسعد بكل خطوة ودور من شأنه خدمة قطاع التعليم العالي في الأردن َوتسهيل استقطاب المزيد من الطلبة المصريين الراغبين بالدراسة في الجامعات الأردنية.

ملك الأردن يدعو لتفعيل الاتفاقيات مع مصر والعراق

وأكد الملك عبد الله الثاني بن الحسن العاهل الأردني، في وقت سابق الاثنين، على ضرورة ترجمة المشروعات الاقتصادية مع العراق ومصر على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال تسلم الملك عبدالله الثاني، اليوم، رسالة من رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، نقلها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية العراقي علي علاوي.

وجدد عبد الله الثاني خلال استقبال علاوي في قصر الحسينية، التأكيد على وقوف الأردن إلى جانب العراق وشعبه الشقيق في تعزيز أمنه واستقراره، مشيدا بمستوى التنسيق والتعاون مع القيادة والحكومة في العراق.

الأردن تؤكد دعم العلاقات الاقتصادية مع مصر

وزار السفير الأردني لدى القاهرة أمجد العضايلة، السبت الماضي، مجموعة إيفرجرو المتخصصة في صناعة الأسمدة، مشيرا إلى أنها تمثّل نموذجاً ناجحاً في مجال التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الأردن ومصر.

وتعتبر إيفرجرو أكبر مستورد للبوتاس الأردني من شركة البوتاس العربية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأكبر ثالث عميل لها على مستوى إجمالي مبيعاتها، ما يجسد أحد أبرز أشكال الشراكة الاقتصادية النموذجية بين شركات أردنية ومصرية.