«إنفورما إيجيبت» تقيم معرض «إيجيبت إنيرجي» فى نسخته الـ30

تقيم شركة إنفورما إيجيبت معرضEGYPT ENERGY فى نسخته الـ30 الذي كان معروف سابقًا باسم إيلكتركس، والذي سيقام في نوفمبر 2021 كأهم حدث عالمي في مجال الطاقة وتنظمه الشركة بمشاركة عدد كبير من العارضين، من جميع أنحاء العالم، في المعرض، والذي يجمع بين مصنعي وموردي الطاقة لعرض التقنيات الجديدة والحلول المبتكرة التي تغطي سلسلة القيمة الكاملة للطاقة، تحت رعاية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

ويقدم المعرض فرصة للمشاركين به لعرض خدماتهم ومنتجاتهم أمام أكثر من 10000 زائر من المهندسين، الاستشاريين، مديري المشروعات، الجهات الحكومية والمقاولين، فرصة الوصول إلي الأسواق العالمية، من خلال الحملات الترويجية الكبرى التي تنفذها الشركة وتستهدف الخارج، بالإضافة الى توجيه العديد من الدعوات الى الزائرين من دول أجنبية.

وتقيم شركة إنفورما إيجيبت المعرض هذا العام وفقا لمجموعة من الإجراءات الاحترازية الصارمة لمواجهة فيروس كوفيد 19، وسيتم تنفيذ إجراءات التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني لضمان عدم التلامس، حد العدد الأقصى للزوار داخل القاعة في الساعة الواحدة، تعقيم يومي بالإضافة إلى العديد من إجراءات الحماية والتباعد لحفظ سلامة جميع المشاركين بالمعرض سواء عارضين أو زوار.

ويهدف إيجيبت إنيرجي لتنشيط الصناعة من خلال دمج الأسواق المحلية بالعالمية، من خلال المعرض الرائد في مصر وشمال أفريقيا في مجال الطاقة، والذي يجمع المصنعين بالمهتمين بالمجالات المختلفة للطاقة، خاصة أن إيجيبت إينرجي يوفر حلول قوية للطاقة تتناسب مع متطلبات السوق من خلال أكثر من 150 عارضا ومصنعا يقدمون كل ما هو جديد في عالم الطاقة بشكل يساعد على البحث عن الفرص والإمكانيات المتاحة قبل اتخاذ قرار، كما أن المعرض يتيح الفرصة للتعرف على الصناعة والابتكارات الجديدة في مجال الندوات التقنية، فضلا عن توفير الوقت من خلال الوصول المباشر إلى مئات الموردين المحليين والدوليين.

ومن أهم ما يميز معرض إيجيبت إنرجي ٢٠٢١ أنه يوجد مجتمع الطاقة في مصر وشمال إفريقيا من خلال خمسة قطاعات في عرض واحد، وهذه القطاعات تشمل رقمنة الطاقة، واستهلاك الطاقة وإدارتها، ونقل وتوزيع الطاقة، والطاقة المتجددة، وتوليد الطاقة، ولأول مرة يستضيف معرض ايجيبت انيرجي قطاع خاص لطاقة الرياح وكل ما يتعلق بها تحت معرض مينا ويند باور.. بالإضافة إلى عدد من المجالات والصناعات المتعلقة بالطاقة والتي يغطيها المعرض، أنظمة التحكم الإلكتروني، تركيب الكابلات، كابلات وأنظمة إدارة الكابلات، معدات الاتصالات، نظم إدارة الطاقة، أجهزة تخزين الطاقة، معدات توزيع الكهرباء، المواد العازلة، إضاءة، مصابيح، مصابيح LED، الطاقة الجديدة والمتجددة، الطاقة النووية، أنظمة توزيع الطاقة، إلكترونيات، مولدات كهربائية، نقل الطاقة، محولات، المرافق.

وقال الدكتور رامى بشرى مدير المعرض، إن إيجيبت إنيرجى يتيح الفرصة أمام مؤسسات القطاعين العام والخاص لعرض منتجاتهم وتقنياتهم المبتكرة التي تدفع نحو التقدم والتطور في مجال تحول الطاقة وتوفر حلولًا ملموسة في ظل التركيز العالمي على الطاقة النظيفة والمتجددة".

وأضاف بشرى أن المعرض يتيح إبرام صفقات تجارية بين المصنعين والمهتمين بالقطاع طوال أيام المعرض، خاصة أن المعرض يوفر منصة حية تشجع على التفاعل والتواصل الشخصي وجهًا لوجه مبنية على النجاحات التي تحققت فى النسخ السابقة من المعرض.

جميع المعلومات عن المعرض متواجدة على المنصة الإليكترونية على www.egypt-energy.com