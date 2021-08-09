البنتاجون يلزم عناصر الجيش بالحصول على لقاح كورونا بحلول 15 سبتمبر

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أنها ستلزم عناصر الجيش بالحصول على لقاح كورونا بحلول 15 سبتمبر المقبل، حسبما أفادت وكالة أسوشتيد برس الأمريكية.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية تأكيدها صدور قرار يقضي بحصول عناصر الجيش الأمريكي على لقاح كورونا وذلك بحلول 15 سبتمبر المقبل.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، أعلنت الجمعة أن 70% من أفراد الخدمة الفعلية في الولايات المتحدة تلقوا جرعتهم الأولى من لقاح فيروس كورونا، وأن 62 % من القوة تم تطعيمهم بالكامل الآن، وفقا لصحيفة «بوليتكو» الأمريكية.

وتأتي الأرقام الأخيرة على الرغم من الشكوك الأولية من جانب قطاع عريض من الجيش تجاه اللقاح، وكشف أعضاء من كبار الضباط أمام الكونجرس في فبراير الماضي بأن ما يقرب من ثلث الجنود رفضوا الحصول على اللقاح.

ودفع هذا التردد بين القوات المسلحة الأمريكية مجموعة من المشرعين الديمقراطيين في مارس إلى مطالبة الرئيس الأمريكى، جو بايدن، بجعل اللقاح ضرورة وإلزام لجميع أفراد الخدمة، في ذلك الوقت، أكد المتحدث باسم البنتاجون أن الخيار كان قيد الدراسة من قبل القادة العسكريين.

وفي أبريل الماضي، رفض بايدن استبعاد أمر تطعيم إلزامي للقوات الأمريكية في مقابلة، ووصف القرار بأنه "قرار صعب". وقال القائد العام إنه "سيترك ذلك للجيش"، لكنه أضاف: "أنا لا أقول إنني لن أفعل، اعتقد أنك سترى المزيد منهم يحصلون عليه".

وظهرت هذه القضية أيضا كنقطة نقاش بين المشرعين الجمهوريين، بعد تقرير حديث أوضح أن الجيش وجه القادة للاستعداد لإدارة لقاحات كورونا الإلزامية في وقت مبكر من 1 سبتمبر المقبل وفي انتظار الترخيص الكامل للجرعات من قبل هيئة الغذاء والدواء الإدارة.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخراً إن أجهزة المخابرات الأمريكية منقسمة فيما يتعلق بمسألة منشأ فيروس كوفيد-19 ، مشيرا إلى أن ذلك يشمل فرضية ظهوره عبر انتقاله للبشر من حيوان مصاب أو تسربه بسبب حادث في مختبر.

وأضاف بايدن أنه دعا إلى إجراء المزيد من التحقيق في منشأ الوباء. وقد طلب بايدن من هيئات الاستخبارات الأمريكية "مضاعفة جهودها" بهذا الشأن.

ومن جانبها، أدانت الصين المساعي الأمريكية للتحقيق فيما إذا كان فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 قد جاء من مختبر صيني.