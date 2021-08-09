تجديد حبس سائق تحرش بفتاة وقتلها في كفر الشيخ

أمر قاضي المعارضات بمحكمة بندر كفر الشيخ، تجديد حبس سائق "توكتوك"، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بالتحرش بطفلة تبلغ ثمانية سنوات في نطاق منطقة قسم ثان كفرالشيخ.

تعود التفاصيل إلى تقدم "رحمة.م.م" ربة منزل، ببلاغ إلى قسم ثان شرطة كفرالشيخ، تتهم فيه "أ.م.ص" 18 سنة، سائق "توك توك"، بالتحرش بطفلتها البالغة من العمر 8 سنوات، أثناء توصيلها إلى موقع درسها الخصوصي، داخل مركبته النارية، ما تسبب في دخولها في حالة نفسية سيئة.

أوضحت الأم في بلاغها أن طفلتها أبلغتها بأنه عند توصيلها إلى درسها الخصوصي بمعرفة سائق "التوكتوك" المشكو في حقه، أمسك بأماكن حساسة في جسدها، وهددها بعدم الإفصاح عما حدث معها حتى لا يقتلها ويلقي بجثتها في مكان بعيد.

وكشفت تحريات مباحث قسم ثان شرطة كفرالشيخ صحة ما جاء بأقوال الأم، فيما ألقي القبض على سائق "التوك توك"، و بمواجهته وفق ما توصلت إليه التحريات، وأقوال الأم في بلاغها أنكر ارتكابه الواقعة ، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام، وجددت محكمة بندر كفر الشيخ حبسه.

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.