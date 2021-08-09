ماس كهربائي وراء حريق 4 أكشاك بمنطقة رمسيس

كشف التقرير المبدئي المعمل الجنائي حول واقعة نشوب حريق في أكشاك بدائرة قسم شرطة الأزبكية، أن ماسا كهربائيا وراء اشتعال النيران، بسبب زيادة الأحمال، وأنه لا توجد شبهة جنائية حول الواقعة.

وكان رجال الحماية المدنية بالقاهرة، تمكنوا من إخماد حريق نشب في 4 محلات بجوار محطة سكك حديد مصر بموقف أحمد حلمي، دون وقوع أي إصابات.

كانت تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق بعدد من المحلات بجوار محطة سكك حديد مصر بموقف أحمد حلمي، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ4 سيارات إطفاء لمكان الحريق لمحاولة إخماده.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع امتدادها وتمت عملية إخماد حريق. وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل 4 محلات ما أسفر عن تفحم ما بداخلهم. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الوقاية من أخطار الحرائق:

تتم الوقاية بمنع نشوب الحريق وإزالة أسبابه وتحديد وحصر امتداده.

ولمنع نشوب الحرائق يجب إزالة أسبابها: كمنع التدخين فى الأماكن المحظورة، ووضع أوعية للرماد، واتخاذ الوسائل ضد الشرر الكهربائى واستخدام أجهزة قطع التيار الكهربائى والالتزام بالتعليمات الأمنية بالمكان.

إجراءات الوقاية من الحرائق:

1.التفتيش والفحص الدورى على أماكن العمل:

إذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائيه ضد الحرائق.

2.وضع نظام أمان بالمبنى وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق.

3. تركيب نظام الإنذار الأتوماتيكى (التلقائى) فى المبانى:

تستخدم أنظمة الإنذار الأتوماتيكية فى الأماكن والقاعات التى تتزايد احتمالات حدوث الحرائق بها وما قد تنجم عنه من خسائر.

وتعمل أجهزة الإنذار الأتوماتيكية حال وقوع حريق على اختصار الفترة الزمنية الواقعة بين لحظة وقوع الحريق ولحظة اكتشافه، ما يفسح المجال أمام سرعة التدخل وفعالية عمليات المكافحة والسيطرة على الحريق وبالتالى تقليل حجم الخسائر الناجمة عنه.