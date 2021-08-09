الإثنين 09 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ماس كهربائي وراء حريق 4 أكشاك بمنطقة رمسيس

حريق
حريق

كشف التقرير المبدئي المعمل الجنائي حول واقعة نشوب حريق في أكشاك بدائرة قسم شرطة الأزبكية، أن ماسا كهربائيا وراء اشتعال النيران، بسبب زيادة الأحمال، وأنه لا توجد شبهة جنائية حول الواقعة.

وكان رجال الحماية المدنية بالقاهرة، تمكنوا من إخماد حريق نشب في 4 محلات بجوار محطة سكك حديد مصر بموقف أحمد حلمي، دون وقوع أي إصابات.

كانت تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق بعدد من المحلات بجوار محطة سكك حديد مصر بموقف أحمد حلمي، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ4 سيارات إطفاء لمكان الحريق لمحاولة إخماده.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع امتدادها وتمت عملية إخماد حريق. وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل 4 محلات ما أسفر عن تفحم ما بداخلهم. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

الوقاية من أخطار الحرائق:

تتم الوقاية بمنع نشوب الحريق وإزالة أسبابه وتحديد وحصر امتداده.

ولمنع نشوب الحرائق يجب إزالة أسبابها: كمنع التدخين فى الأماكن المحظورة، ووضع أوعية للرماد، واتخاذ الوسائل ضد الشرر الكهربائى واستخدام أجهزة قطع التيار الكهربائى والالتزام بالتعليمات الأمنية بالمكان.

 

إجراءات الوقاية من الحرائق:

1.التفتيش والفحص الدورى على أماكن العمل:

إذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائيه ضد الحرائق.

2.وضع نظام أمان بالمبنى وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق.

3. تركيب نظام الإنذار الأتوماتيكى (التلقائى) فى المبانى:

تستخدم أنظمة الإنذار الأتوماتيكية فى الأماكن والقاعات التى تتزايد احتمالات حدوث الحرائق بها وما قد تنجم عنه من خسائر.

وتعمل أجهزة الإنذار الأتوماتيكية حال وقوع حريق على اختصار الفترة الزمنية الواقعة بين لحظة وقوع الحريق ولحظة اكتشافه، ما يفسح المجال أمام سرعة التدخل وفعالية عمليات المكافحة والسيطرة على الحريق وبالتالى تقليل حجم الخسائر الناجمة عنه.

الحماية المدنية قسم شرطة المعمل الجنائي غرفة عمليات أكشاك طفايات الحريق التيار الكهربائي احمد حلمى النيابة العامة قسم شرطة الازبكية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

الأكثر قراءة

«الهربس».. المرض الذي أثار فزع الأمهات على جروبات «الماميز»

بعد عرض حالتها في «آخر النهار».. الرئيس السيسي يوجّه بعلاج الطفلة «مريم»

السياح الروس: سعادتنا لا توصف بالعودة لشواطئ مصر والتمتع بجمالها

محمد حسان يرد على سؤال كيف نحارب «داعش»؟

«مذبحة الراحلين».. موسيمانى يطيح بـ8 لاعبين خارج الأهلى

«فرنسا بورسعيد».. «أم رحاب» تعيل بناتها بـ«تأجير وإصلاح العجل» وتحلم بمكان يأويها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

تَذكِرة الكاتب.. وآخرين أيضًا

ماجد حبته

الحَر.. كارت أحمر للبشر

علي سعدة

رحلتى.. مع جبران

الحسين عبدالرازق

عن حرمة الموتى وخصوصية الأحياء!

ماجد حبته

مبادرة سودانية قوبلت بوقاحة!

محمد مرعي

الإسلاميون فى العقلية الغربية

د. منى حلمى

«أسلمة» الموجة الحارة بضاعة فاسدة قاربت على الإفلاس

محمود خليل

«آل الشرايبى».. العصبية العائلية «طريق الثروة»

صور

جنازة دلال عبد العزيز

جنازة الفنانة دلال عبدالعزيز

الزمالك والمحلة.. لحظة منح القائد شيكابالا الحاوي أيمن حفني شارة القيادة

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل ولبنان للمشاركة مع «اليونيفيل»

إسرائيل تدرس توسيع نطاق إتاحة الجرعة الثالثة من لقاح «كورونا»

"أردان" يهاجم الأمم المتحدة: نرفض المساواة بين عمليات إسرائيل وحزب الله