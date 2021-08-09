ضبط المتهمين بإطلاق نار على سائق توك توك في الدقهلية

تمكنت وحدة مباحث شربين بمحافظة الدقهلية، من كشف غموض سرقة توك توك من سائقه وإطلاق النار على السائق، مما تسبب في إصابته برش خرطوش في ذراعه اليسرى وضبط المتهمين وهما عاطل وميكانيكي.



وكان اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة شربين من المستشفى المركزي بوصول المدعو محمد عوض رمضان محمد عياد 34 سنة، سائق توك توك، ومقيم في عزبة الجزار ببندر شربينمصابًا برش خرطوش بالذراع اليسرى.



وانتقل ضباط مباحث مركز شرطة شربين بقيادة المقدم ماجد الشامى إلى مستشفى شربين وبسؤال المصاب قرر بأنه حال قيادته توكتوك على طريق الضهرية بنطاق شربين عائدًا لمحل إقامته عقب قيامه بتوصيل أحد الركاب فوجئ بشخصين يستقلان دراجة نارية باستيقافه وقيام أحدهما بإطلاق عيار ناري تجاهه محدثًا إصابته وسرقة التوك توك.



ولأهمية الواقعة وأمر اللواء علاء سليم، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام بتكثيف جهود وتشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائي وضباط مباحث شربين لضبط مرتكبي الواقعة وإعادة المسروقات.



وبتكثيف جهود فريق البحث أمكن تحديد المتهمين وتبين أنهما كل من أحمد س. ج. ع. وشهرته أحمد كشري 19 سنة، ميكانيكي، وحامد. ال. ر. 21 سنة، عاطل، سبق اتهامه في قضيتي آداب عامة، وشروع في قتل وسلاح ناري ويقيمان بقرية كفر الترعة القديم، دائرة مركز شربين.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شربين من ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة،وبإرشاد الأول تم ضبط التوك توك والسلاح الناري المستخدم في الواقعة عبارة عن بندقية خرطوش تركي الصنع و2 طلقة من ذات العيار،وتم التحفظ على المضبوطات، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة.