ضبط مُسن تحرش بـ 14 طفلًا فى الدقهلية

تمكنت مباحث الدقهلية من القبض على مسن تحرش بـ 14 طفلا وطفلة بإحدى قرى مركز المنصورة بعدما أبلغ 4 أسر من أسرهم بالواقعة.

وكان اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء ايهاب عطية مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز المنصورة، من 4 أسر بقرية جديدة الهالة، التابعة لمركز المنصورة، بقيام سائق باستدراج أبنائهم "بنات وبنين"، إلى منزله والتحرش بهم أكثر من مرة هم وأصدقاؤهم.

وبانتقال ضباط المباحث برئاسة المقدم أحمد توفيق رئيس مباحث مركز المنصورة، الى مكان البلاغ تم القبض على المتهم ويدعى “ابراهيم أ” الشهير بـ"عادل"، 58 عاما.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق، والتى استمعت لأقوال الأطفال والذين أكدوا أن المتهم استدرجهم للمنزل بحجة شراء حلويات ثم طلب منهم خلع ملابسهم وخلع ملابسه ثم تحرش بهم.

فيما قررت النيابة العامة حبس المتهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.