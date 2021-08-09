وفد جامعة عين شمس يزور العاصمة الإدارية الجديدة

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة زيارة لوفد من وكلاء قطاع خدمة المجتمع وأعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة المختلفة للعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتنسيق الدكتور جيهان رجب أستاذ التسويق بكلية التجارة وسهيل حمزة أمين الجامعة المساعد وإشراف العقيد أحمد عبد الجواد علام مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة.

وقالت الجامعة، إن ذلك إيمانا من جامعة عين شمس بأهمية الوقوف على ما تم من إنجاز داخل العاصمة الإدارية الجديدة وأيضا نقل الصورة الحقيقية لما يتم من مشروعات كبيرة على كافة المستويات بالعاصمة وهذا بفضل التوجيهات الدائمة للقيادة السياسية للدولة المصرية بتنفيذ مشروعات العاصمة الجديدة وفق أعلى مستوى من الجودة والإتقان بما يعكس عظمة الدولة المصرية.

وتأتي الزيارة في إطار التعاون المثمر والبناء بين قوات الدفاع الشعبي وجامعة عين شمس لتطبيق استراتيجية الدولة في تفعيل المشاركة المجتمعية.

وكان في استقبال وفد الجامعة سيادة اللواء محمد سعد زغلول مساعد رئيس الهيئة الهندسية بالعاصمة الإدارية الجديدة وبدأت الزيارة بالتوجه إلى كاتدرائية ميلاد المسيح، وتعد الكاتدرائية الأكبر في الشرق الأوسط، حيث تستوعب ٨٢٠٠ فرد، وبلغ عدد العمالة في تنفيذ الكاتدرائية نحو ١٠٠٠ عامل ما بين مهندسين وفنيين وعمال، واستغرق العمل بها نحو ٢٣ شهرًا، من فبراير ٢٠١٧ إلى نهاية ديسمبر ٢٠١٨.

ثم توجهت الزيارة إلى معرض كنوز للرخام والجرانيت والذى يحتوى على أندر وأجمل وأجود أنواع الرخام من إنتاج جبل الجلالة.

وقام وفد الجامعة بزيارة المستشفى الحكومى بالعاصمة وهو يعتبر نواة المدينة الطبية بالعاصمة.

ثم توجه الوفد لزيارة مبنى رئاسة مجلس الوزراء والحى الحكومى وتفقد وزارة المالية ومشاهدة ما تم من إنجاز كبير لإتمام كافة المباني الحكومية وتأسيسها بما يليق بالعاصمة الجديدة ثم زيارة المركز القومى لأسر الشهداء والمصابين حيث قام سيادة اللواء محمد زغلول بشرح وافى لكافة المشاريع التى أنشأتها الهيئة الهندسية بالعاصمة الإدارية وأيضًا زيارة موقع سارى العلم حيث يتم تركيب ووضع أكبر ساري علم في العالم بارتفاع 168 مترا.

وتم أيضا زيارة حديقة الشعب وهى على مئات الأفدنة بالعاصمة، مرورا بأكبر مجمع إسلامي في تاريخ مصر بسعة 120 ألف مصلي وبارتفاع مباني 120 مترا ومرورا بمقر البرلمان الجديد بالعاصمة وأيضا مقر مجلس مجلس الشيوخ الجديد.

وكذلك زيارة المدينة الرياضية، وقد تم تنفيذها بهدف دعم المجال الرياضي في مصر، واستقبال البطولات الدولية والفعاليات المهمة على الأراضي المصرية.

واختتم الوفد الجولة بزيارة مسجد الفتاح العليم حيث يقع المسجد في مدخل العاصمة الإدارية على الطريق الدائري الأوسطي على مساحة 106 فدادين ويسع حوالى 17000 مصلى تقريبا ويوجد به 4 مآذن ويصل ارتفاع المئذنة لـ95 مترا.

وفى نهاية الزيارة أهدت الدكتورة شهيرة سمير وكلية كلية الطب ومدير قطاع التعاون الدولي بالجامعة درع جامعة عين شمس للسيد اللواء مساعد رئيس الهيئة الهندسية كما قام بإهداء درع الهيئة الهندسية إلى الجامعة.