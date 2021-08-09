الإثنين 09 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يناقش مقترح تطوير قرى مركز كفر الزيات ضمن «حياة كريمة»

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أوضح طارق رحمي، محافظ الغربية، أن اختيار القرى لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يأتي طبقاً لمجموعة من المعايير منها نسب الفقر ونسب استكمال الخدمات بها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقِدَ اليوم بديوان عام المحافظة لمناقشة مقترح للمشروعات المتوقع تنفيذها حال وقوع الاختيار على قرى كفر الزيات للتطوير ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بحضور اللواء حسين الجندي السكرتير العام، ونجوى العشيري السكرتير العام المساعد، ونواب مجلسي النواب والشيوخ عن دائرة كفر الزيات.

وخلال الاجتماع، عرض المحافظ المشروعات المقترحة في كافة المجالات، مؤكداً أن الهدف من المبادرة لا يتوقف على مد كافة القرى بالخدمات المتمثلة في إدخال البنية التحتية من (غاز، كهرباء، صرف صحي، اتصالات ومياه) ولكنها تتعدى ذلك لتصل إلى بناء الإنسان المصري وتمكينه ودعمه لتحقيق الاستدامة والتوزيع العادل للموارد والاستثمار الفعال في العنصر البشري .

كما عرض المحافظ نتيجة حصر كافة احتياجات قرى كفر الزيات من خلال مقترح يقدم تصور لتنفيذ ٨٠٤ مشاريع بتكلفة ٣ مليارات و ٧٧٤ مليون جنيه لتخدم بذلك ٦ وحدات محلية تضم ٣٧ قرية و٩٣ تابعا تخدم ١٢١٣٩٥ نسمة، مؤكداً حرص المحافظة على تنفيذ كافة التدخلات من (بنية تحتية متكاملة ، تمكين اقتصادي للشباب والمرأة ، سكن كريم) بالإضافة إلى تنمية بشرية ممثلة في (قوافل تعليمية،اجتماعية ،صحية وزراعية) ، ذلك إلى جانب أهمية توعية أهل قرى كفر الزيات بالمبادرة وأهدافها والاستماع لمقترحاتهم كونهم شريكا مهما وفعال في التنمية والتطوير .

ومن جانبهم، رحب النواب بهذه الخطوة وبدء التفكير الجدي والفعال للعمل بقرى كفر الزيات في إطار المبادرة الرئاسية الأضخم من نوعها حال وقوع الاختيار عليها، مقدمين عدداً من المقترحات والتي تم الأخذ بها ضمن المقترح المعروض.

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