«موسم منتعش».. إقبال على الأوكازيون الصيفي بمحال الملابس والأحذية

توافد عدد من المواطنين على محال فيصل ووسط البلد لبدء موسم الأوكازيون الصيفي الذي يستمر حتى نهاية الشهر الجاري، وتتراوح التخفيضات بين 20% و50%، على قائمة السلع التي تتنوع بين ملابس جاهزة وأحذية وأدوات تجميل.

الأوكازيون الصيفي بمحال الملابس والأحذية

رصدت عدسة "الدستور" مدى توافد المواطنين على الأوكازيون الصيفي بمحال الملابس والأحذية بوسط البلد وفيصل.

وقال إبراهيم عبدالرازق أحد البائعين أن حركة البيع انتعشت في الأعياد وشهر رمضان، مشيرًا إلى أنهم مستمرون في الأوكازيون حتى 25 أكتوبر لتعويض الخسائر وأن أغلب الزبائن ينتظرون التخفيضات والعروض معلقا: "السنة دي أحسن من العام الماضي كانت كورونا واقفة حالنا لكن مع بداية الأوكازيون الإقبال كويس الحمدلله".

الأوكازيون الصيفي بمحال الملابس والأحذية

وأضاف عبدالله محمد، صاحب محل ملابس، بوسط البلد، أن الأوكازيون يبدأ من 25٪ على القمصان والبناطيل، وملابس الأطفال من 35 لـ40 %، مشيرًا إلى أن خصومات 50% تكون بواقي العام الماضي أو على المنتجات ذات الإقبال الضعيف ليعوضوا خسائر العام الماضي.

وقالت أم جنا، ربة منزل: "أنا نازلة اشتري لبنتي الصغيرة لبس الصيف والأسعار معقولة بالنسبة للجودة والخامة"، مشيرة إلى أنها تبحث عن الجودة العالية مع بداية الأوكازيون سواء الصيفي أو الشتوي حتى لا تضطر للشراء في الغلاء وأنها تنتظر كل عام موسم التخفيضات والعروض لشراء لوازم بناتها بسعر أقل وأن الأسعار مناسبة للجميع.

الأوكازيون الصيفي بمحال الملابس والأحذية

يذكر أن جهاز حماية المستهلك، أعلن بدء موسم التخفيضات الصيفية بداية من الاثنين الماضي 2 أغسطس ويستمر لمدة شهر على أن يكون لكل محل أسبوعين، بعدما أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا وزاريا ببدء فترة التخفيضات الصيفية.

الأوكازيون الصيفي بمحال الملابس والأحذية

وتشن وزارة التموين حملات رقابية للمحلات والمولات التجارية المشاركة في الأوكازيون الصيفي لمن يعرض عروض وهمية للتخفيضات.