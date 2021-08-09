الإثنين 09 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة وإيقاف 3 حالات تعد وأعمال بناء مخالف في المنيا

إزالة تعديات بالمنيا
إزالة تعديات بالمنيا

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حالتي تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص وأوقفت أعمال بناء مخالف كما قامت بإصلاح وصيانة 32 كشاف إنارة وتركيب 23 لمبة ليد جديدة بجانب أعمال قص وتهذيب الأشجار بكورنيش النيل.

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إزالة تعديات بالمنيا

وقال أحمد عمران، رئيس الوحدة المحلية لقرية بني أحمد الغربية، إن الوحدة المحلية بالقرية أزالت حالة تعد على أراضي زراعية بمساحة 100 متر بقرية طهنشا وتم التحفظ على أدوات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار عمران إلى صيانة وإصلاح 32 كشاف إنارة بالطرق الرئيسية بالقرية ومداخل القرية، وتركيب 23 لمبة ليد بقرية دير عطية وجزيرة قرية بني أحمد الشرقية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والحد من الحوادث ليلاً.

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إزالة تعديات بالمنيا

وأعلن مصطفى الدبيكي، نائب رئيس المركز والمدينة، إزالة مخالفة تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص بعزبة بدوي، كما تم رصد أعمال مخالفة بشقة في برج أمام كلية الآداب في شلبي وتم إيقاف الأعمال وإزالتها الفورية.

ولفت إلى القيام بأعمال النظافة والري وتهذيب الأشجار ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث تم قص وتهذيب الأشجار بكورنيش النيل للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لمدينة المنيا وتركيب سور حديد وري الزرع امام مدرسة الزراعة بشلبي.

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إزالة تعديات بالمنيا

إزالة تعديات بالمنيا
إزالة تعديات بالمنيا
إزالة تعديات بالمنيا
إزالة تعديات بالمنيا
إزالة تعديات بالمنيا
إزالة تعديات بالمنيا
إزالة تعديات بالمنيا
إزالة تعديات بالمنيا
إزالة تعديات بالمنيا
إزالة تعديات بالمنيا
إزالة تعديات بالمنيا
إزالة تعديات بالمنيا
إزالة تعديات بالمنيا
إزالة تعديات بالمنيا
إزالة تعديات بالمنيا
إزالة تعديات بالمنيا
إزالة تعديات بالمنيا
إزالة تعديات بالمنيا
إزالة تعديات بالمنيا
إزالة تعديات بالمنيا
إزالة تعديات بالمنيا
إزالة تعديات بالمنيا
إزالة تعديات بالمنيا
إزالة تعديات بالمنيا
إزالة تعديات بالمنيا
إزالة تعديات بالمنيا
إزالة تعديات بالمنيا
إزالة تعديات بالمنيا
إزالة تعديات بالمنيا
إزالة تعديات بالمنيا
إزالة تعديات بالمنيا
إزالة تعديات بالمنيا
المنيا إزالة تعديات إصلاح وصيانة كشافات إنارة تركيب لمبات ليد جديدة أحمد عمران مصطفي الدبيكي

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

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