ترامب يهدد الجمهوريين فى مجلس الشيوخ لعرقلة قوانين بايدن

استأنف أعضاء مجلس الشيوخ جلسة عطلة نهاية الأسبوع بالموافقة على حزمة البنية التحتية بتكلفة تصل إلى تريليون دولار يوم الأحد وسط تهديدات من الرئيس السابق دونالد ترامب الذي ثار ضد الجمهوريين الذين أيدو القرار.

وبحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية، أكد زعيم الأغلبية تشاك شومر لزملائه على أنه يمكنهم المضي قدمًا «بالطريقة السهلة أو الصعبة»، بينما بدأ بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين مصممين على نفاد الوقت لأيام، قال شومر: «سنواصل المضي قدمًا حتى ننتهي من مشروع القانون».

وسيوفر مشروع القانون ما أسماه الرئيس الامريكي جو بايدن استثمارًا تاريخيًا في برامج الأشغال العامة من الطرق والجسور إلى الوصول إلى شبكات الإنترنت ذات النطاق العريض ومياه الشرب وغير ذلك.

وكان من المتوقع أن يمر يوم السبت - قبل أن يتوجه إلى مجلس النواب - لكنه واجه تأخيرات إجرائية للجمهوريين، مما أدى إلى يوم آخر من النقاش.

واكدت الصحيفة ان ترامب، الذي يحافظ على قبضته القوية على الحزب وشعبيته الشديدة مع الكثير من قاعدته، يلقي ببراعة في الأعمال من خلال مهاجمة أي نائب من حزبه الذي يدعم مشروع القانون.

وقال في بيان: "مشروع قانون البنية التحتية لجو بايدن وصمة عار"، ثم أضاف "سيكون من الصعب للغاية بالنسبة لي تأييد أي شخص أحمق بما يكفي للتصويت لصالح هذه الصفقة".

وفي ضربة نادرة من الشراكة بين الحزبين ، انضم الجمهوريون إلى الديمقراطيين للمضي قدماً في الإجراء ومن المتوقع أن يكون هناك المزيد من الأصوات يوم الأحد.

