بريطانيا تفرض حزمة عقوبات جديدة ضد بيلاروسيا

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، أنها ستفرض حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية والتجارية والجوية ضد بيلاروسيا.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب - حسبما أورد الموقع الرسمي للحكومة البريطانية - "إن هذه العقوبات تثبت أن بريطانيا لن تقبل أفعال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو منذ إجراء الانتخابات الرئاسية، التي تعتبرها بريطانيا مزورة".

وأضاف: أنه "لن يُسمح ببيع المنتجات البيلاروسية في بريطانيا، وبموجب العقوبات الجديدة لن تتمكن الطائرات البيلاروسية من التحليق فوق الأراضي البريطانية أو الهبوط فيها".

وفرضت الحكومة البريطانية اليوم عقوبات ضد رجل الأعمال الروسي ميخائيل جوتسيريف نظرًا لعلاقته بالرئيس البيلاروسي.