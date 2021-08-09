الإثنين 09 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا تفرض حزمة عقوبات جديدة ضد بيلاروسيا

دومينيك راب
دومينيك راب

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، أنها ستفرض حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية والتجارية والجوية ضد بيلاروسيا.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب - حسبما أورد الموقع الرسمي للحكومة البريطانية - "إن هذه العقوبات تثبت أن بريطانيا لن تقبل أفعال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو منذ إجراء الانتخابات الرئاسية، التي تعتبرها بريطانيا مزورة".

وأضاف: أنه "لن يُسمح ببيع المنتجات البيلاروسية في بريطانيا، وبموجب العقوبات الجديدة لن تتمكن الطائرات البيلاروسية من التحليق فوق الأراضي البريطانية أو الهبوط فيها".

وفرضت الحكومة البريطانية اليوم عقوبات ضد رجل الأعمال الروسي ميخائيل جوتسيريف نظرًا لعلاقته بالرئيس البيلاروسي.

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