لليوم السابع على التوالي.. استمرار حرائق الغابات في اليونان

أفادت السلطات اليونانية باستمرار حرائق الغابات في جزيرة "إيفيا"، ثاني أكبر جزيرة في البلاد، لليوم السابع على التوالي، إذ يبذل رجال الإطفاء والسكان قصارى جهدهم لإنقاذ الجزيرة من النيران التي دمرت مساحات شاسعة من الغابات ودمرت المنازل والمتاجر وأدت إلى فرار الآلاف.



وأوضحت السلطات - حسبما أوردت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية - أن الحريق الذي نشب في جزيرة "إيفيا" يعد الأكثر حدة مقارنة بعشرات الحرائق التي اندلعت في أنحاء اليونان خلال الأسبوع الماضي، بعدما شهدت البلاد أسوأ موجة حارة منذ ثلاثة عقود، حيث ارتفعت درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية لأيام.



وأشارت الصحيفة إلى أن اليونان وسعت قدرات الإطفاء إلى حدها الأقصى حتى أن الحكومة طلبت المساعدة من الخارج، واستجابت أكثر من 20 دولة في أوروبا والشرق الأوسط عن طريق إرسال طائرات ومروحيات وعربات ورجال إطفاء.

