«جارديان»: الحرائق تدمر ثاني أكبر الجزر اليونانية

فر آلاف من حرائق الغابات التي دمرت مساحات شاسعة من غابات الصنوبر ومنازل في ثاني أكبر جزيرة في اليونان، إيفيا مع اندلاع حرائق الصيف المدمرة من جنوب أوروبا إلى سيبيريا.

وبحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية، فقد قال نائب وزير الحماية المدنية اليوناني ، نيكوس هاردالياس، يوم الأحد: «أمامنا أمسية أخرى صعبة ، ليلة أخرى صعبة»، مضيفًا أنه بعد أسبوع تقريبًا من اندلاع الحرائق ، كانت الرياح القوية تقود جبهتين حريق رئيسيتين في الشمال و جنوب الجزيرة.

وكانت 17 طائرة هليكوبتر تعمل في الجزيرة لمكافحة الحرائق، شمال شرق العاصمة أثينا، حيث استقرت الحرائق في الضاحية الشمالية ومنطقة بيلوبونيز القريبة ، على الرغم من أن مخاطر إعادة إحياءها ظلت مرتفعة.

ودمرت حرائق الغابات مناطق شاسعة في جنوب أوروبا لمدة أسبوعين حيث تتعرض المنطقة لموجة حارة شديدة منذ ثلاثة عقود.

وتوفي مواطنون في اليونان ودخل كثيرون المستشفيات، كما عانت إيطاليا من خسائر تقدر بملايين اليورو.

كما اندلعت حرائق ضخمة في أنحاء سيبيريا في شمال روسيا منذ عدة أسابيع ، مما أدى إلى إخلاء عشرات القرى يوم السبت.