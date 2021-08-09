تفاصيل «نموذج محاكاة مجلس النواب» في جامعة أسيوط

أعلن الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، اختتام أعمال «نموذج محاكاة مجلس النواب» والذي قدمه طلاب كلية الحقوق بالجامعة بقيادة الطالب عبد الرحمن رشاد رئيس اتحاد طلاب الكلية ورئيس النموذج.

نموذج محاكاة مجلس النواب

جاء ذلك تحت إشراف أكاديمي من الدكتور محمد الهادي، والدكتور محمد حسين موسى، والدكتور ناصر عثمان، وعز الدين المنصوري، مدير عام رعاية الشباب، وإشراف إداري من الدكتور أحمد شريت، مدير إدارة الاتحادات الطلابية، وخالد عبد السلام، مدير إدارة رعاية الشباب بكلية الحقوق.

نموذج محاكاة مجلس النواب

وأوضح أن الجلسة الختامية شهدت حضور الدكتور محمد حسين عبد العال، عميد كلية الحقوق، والدكتور حسام محمد السيد، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عاطف القرن، منسق عام الأنشطة الطلابية، وبحضور المهندس أشرف رشاد، أمين عام حزب «مستقبل وطن»، والنائب عماد حمودة رئيس لجنة الإسكان والموازنة، والنائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، والنائب ياسر عمر، وكيل لجنة التخطيط والموازنة، والنواب أحمد الشناوي ومريم القمصي وحسام ماضي، وأعضاء مجلس الشيوخ علي مهران ومصطفى الكحلي، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بأسيوط وأعضاء اللجنة العليا للأنشطة الطلابية وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة.

نموذج محاكاة مجلس النواب

وخلال افتتاحه لأعمال الجلسة الختامية أكد الدكتور شحاتة غريب أهمية نشاط نماذج المحاكاة المختلفة التي تنظمها الجامعة والتي تهدف في مجملها إلى ثقل شخصية الطلاب وتأهيلهم على المشاركة السياسية والخطابة وتعزيز مهارات التعبير عن الرأي والاضطلاع على مختلف القضايا الراهنة والأحداث الجارية سواء على الصعيد المحلي أو الدولي.

وأشار إلى أن نموذج محاكاة مجلس النواب شهد فترة إعداد وتدريب كبيرة للطلاب وذلك لإخراجه على نحو مشرف وهو ما يتضمن ترك حرية الاختيار بالكامل إلى طلاب النموذج في تحديد الموضوعات المطروحة وإجراء البحث والمناقشة المتعلقة بكل موضوع.

نموذج محاكاة مجلس النواب

وتقدم الطلاب المشاركين في نموذج المحاكاة بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه ورعايته شباب مصر، والذي كان له عظيم الأثر في تمكين الشباب وإبراز قدراتهم المتميزة في مختلف المجالات.

نموذج محاكاة مجلس النواب

وصرح الدكتور محمد حسين عبد العال بأن الجلسة الختامية لنموذج محاكاة مجلس النواب تضمنت طرح موضوعات تتعلق بأزمة سد النهضة وإنجازات مبادرة 100 مليون صحة ومبادرة حياة كريمة ودورها في التنمية الاجتماعية وجهود وزارة الإسكان في تنفيذ مبادرة سكن لكل المصريين.

وشهدت الجلسة تقديم الطلاب عدد من طلبات الإحاطة تتعلق بموضوعات: تطبيق نظام التابلت في التعليم، جرائم التحرش بصفة عامة والإلكتروني منها بصفة خاصة، قضايا الصحة في مصر، الهجرة غير الشرعية، انحدار المستوى الثقافي والفني في ظل غياب الرقابة.