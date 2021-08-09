الإثنين 09 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«هو تشي منه» الفيتنامية تتسلم 600 ألف جرعة جديدة من «أسترازينيكا»

لقاح أسترازينيكا
لقاح أسترازينيكا

يستعد أهالي مدينة «هو تشي منه» الفيتنامية اليوم، للحصول على 600 ألف جرعة جديدة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، من معهد باستور، للاستمرار في حملة التطعيمات الخاصة بها.

ونقلت صحيفة «في إن إكسبريس» اليوم عن نجوين هواي نام، نائب مدير إدارة الصحة الاقليمية القول: إنه من المقرر أن يتم نقل دفعة اللقاحات الجديدة إلى 21 منطقة وإلى مدينة "تو دوك" اليوم.

وقامت المدينة بإعطاء 97ر2 مليون جرعة لقاح حتى ظهر اليوم الإثنين، وكانت وزارة الصحة قالت أمس الأحد، إنه إذا لم يتم توفير المزيد من اللقاحات لمدينة "هو تشي منه" في الوقت المناسب، فقد يتسبب ذلك في حدوث نقص هناك بحلول نهاية اليوم.

يذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

لقاح أسترازينيكا كورونا فيروس كورونا التطعيمات اللقاحات

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التفكير الخرافي

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