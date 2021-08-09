حسين فهمى: بروتوكول المتحدة ونقابة السينمائيين سيثمر عن أعمال طوال الموسم

قال الفنان حسين فهمي إن بروتوكول نقابة السينمائيين مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يصب في صالح صناعة الفن.

وأضاف، لـ«الدستور»، أن العملية الإنتاجية ستسري طوال العام، وستظهر نتائجها خلال رمضان القادم، متمنيًا أن تنتج الاتفاقية أعمالا مميزة وبجودة عالية.

وقال مسعد فودة، نقيب السينمائيين، إن بروتوكول اليوم مع المتحدة للخدمات الإعلامية، مهم للغاية.

وأضاف أن البروتوكول يهدف لعدد من النقاط، منها الحفاظ على توفير العمل لأعضاء النقابة واتحاد النقابات الفنية، والعمل على جودة العمل بشكل عام.

ووقّعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة الأستاذ حسن عبدالله رئيس مجلس الإدارة، قبل قليل، بروتوكول تعاون مع نقابة المهن السينمائية، برئاسة مسعد فودة، من أجل النهوض بصناعة السينما.

وشهد البروتوكول مجموعة من البنود التي هدفت لرعاية صناعة السينما والعاملين بها.

جاء ذلك بعد أن وقّعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بروتوكول تعاون مع نقابة المهن الموسيقية من أجل عدد من النقاط لصالح الوسط الفني.

ووقّع الأستاذ حسن عبدالله رئيس مجلس الإدارة من جانب المتحدة، والفنان هاني شاكر من جانب النقابة.

وحضر عدد من أعضاء الشركة التوقيع، على رأسهم المهندس حسام صالح مساعد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للعمليات، والأستاذ عمرو الفقي عضو مجلس الإدارة.