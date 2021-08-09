سينتيا خليفة: حققت حلمي بالعمل مع «يسرا».. وأنا شخصية جريئة

حلت الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة ضيفة على باسم كميل وسارة المنذر في برنامج “أهلا وزحما” على محطة راديو “إنرجي 92.1” للحديث عن أدوارها الأخيرة وتألقها في الموسم الرمضاني الماضي.



وعبرت سينتيا خليفة عن سعادتها بالمشاركة مع يسرا في مسلسل “حرب أهلية” بدور نادين الشريرة، مؤكدة أن حلم حياتها كان الوقوف أمام يسرا، وتعلمت منها دروسا في التواضع والاحترافية واحترام المواعيد.

وأشارت إلى أنها كانت تقابل يسرا في مهرجانات فنية لكن علاقتهما لم تكن قريبة، لكنها أحبتها أكثر بعدما قضت معها حوالي 3 أشهر في كواليس تصوير مسلسل حرب أهلية ما وصفته بأنه فرصة كبيرة تعلمت منها الكثير.



وعن طبيعة الأدوار التي قدمتها في رمضان، قالت سينتيا خليفة إنها قدمت شخصيات طيبة في أعمالها السابقة، لكن دخولها السوق المصري جاء عبر هذه الأدوار الصادمة بدور خاينة وشريرة لكنه كان تحدي بالنسبة لها، ووصفت سينتيا خليفة نفسها بأنها شخصية جريئة في تصرفاتها واختياراتها لذا اختيارها للأدوار يكون جرئيا أيضا، مشيرة إلى تعرضها إلى مواقف مختلفة بسبب مسلسلاتها الرمضانية ما بين كره وإشادة بالآداء وكوميكس.

يشار إلي أن سينتيا خليفة مقدمة برامج وممثلة لبنانية، ولدت في عام 1992، وبدأت العمل منذ أن كانت في الحادية عشر من عمرها مع جورج خباز في فيلم "عبدو عبدو" عام 2009 بدأت العمل كمقدمة برامج في قناة MTV اللبنانية، ولم يتجاوز عمرها في ذلك الوقت السبعة عشر عاما، وعام 2012 قدمت أول عمل وهو مسلسل "روبي" مع الفنانة سيرين عبد النور بدور "غادة"، ومن أهم برامجها "كوك أستوديو" الذي عرض على قناة mbc عام 2012 وقد وجد برنامج "Coke Studio" في سينتيا كل الصفات المطلوبة لتكون مقدمة البرنامج في نسخة 2014 إلى جانب السعودي حمزة إسكندر.