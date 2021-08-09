الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تخليدا لقصة الأحباب.. رسام يثير الإعجاب بلوحة خشب لـ«دلال وسمير»

دلال عبد العزيز
دلال عبد العزيز

أثارت لوحة الرسام شريف وليم كثيرًا من الإعجاب على منصات السوشيال ميديا وهى لوحة واحدة تجمع كل من الفنانة دلال عبد العزيز والفنان سمير غانم من الخشب والزيت، وتجميع الاثنين فى لوحة واحدة.

يقول شريف لـ"الدستور": اللوحة عبارة عن لوحة خشب متقطعة يظهر على الوش دلال عبد العزيز وعلى الظهر الفنان سمير غانم ويتم الجمع بينهما على طريقة مثلثات.

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رسام يثير الإعجاب بلوحة خشب لـ«دلال وسمير»

أضاف شريف خلال تصريحاته أنه استمر فى عمل هذه اللوحة لمدة يومين كاملين وقد بدأ فيها عقب وفاة الفنانة دلال عبد العزيز مباشرة، مشيرًا إلى أنه يحبها ويحترمها هى وزوجها سمير غانم ويدعو لهما بالرحمة والمغفرة.

وقال إن سبب حبه لهذه العائلة هو أنها مبنية على الحب والاحترام فرغم شهرتهم كانوا يتميزون بالتواضع وأيضًا بناتهما إيمى ودنيا كذلك، قائًلا: أسرة كسرت جميع قواعد الحب فى حبهم لبعضهم البعض والحب يربطهم.

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رسام يثير الإعجاب بلوحة خشب لـ«دلال وسمير»

وكانت قد أنابت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما، لحضور تشييع جثمان الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، التي انطلقت اليوم الأحد جنازتها من مسجد المشير بالتجمع الخامس، حيث حالت ظروف العمل دون وجودها بالقاهرة.

كانت الفنانة دلال عبدالعزيز قد وافتها المنية صباح السبت الماضي، بعد صراع مع المرض منذ إصابتها بفيروس كورونا قبل عدة أشهر، وهو ما تسبب فى تداعيات صحية وأضرار بالجهاز التنفسى.

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رسام يثير الإعجاب بلوحة خشب لـ«دلال وسمير»

رسام يثير الإعجاب بلوحة خشب لـ�دلال وسمير�
رسام يثير الإعجاب بلوحة خشب لـ�دلال وسمير�

رسام يثير الإعجاب بلوحة خشب لـ�دلال وسمير�
رسام يثير الإعجاب بلوحة خشب لـ�دلال وسمير�
رسام يثير الإعجاب بلوحة خشب لـ�دلال وسمير�
رسام يثير الإعجاب بلوحة خشب لـ�دلال وسمير�
فيس بوك خشب فنانة المناسب دلال عبد العزيز تشييع جثمان وزيرة الثقافة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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