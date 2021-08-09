رامي رضوان: ادعوا لـ«دنيا وإيمي» بالصبر والرضا

وجه الإعلامي رامي رضوان الشكر لكل من قام بعمل رسومات فنية للفنانة دلال عبد العزيز والفنان سمير غانم، تعبيرا عن حبهم لهما، ناشرًا عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" مجموعة صور وتصميمات قدمها جمهور دلال عبد العزيز وسمير غانم.

وطالب رضوان الجميع بالدعاء لابنتيهما “دنيا وإيمي سمير غانم” بالثبات والصبر، وكتب: “شكرا لكل من عبر عن حبه لهما بفنه وإبداعه، ادعو لهما بالرحمة والمغفرة، وادعو لابنتيهما دنيا وإيمي بالصبر والسلوان والثبات والسكينة والرضا”.

وتفاعل معه عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا، وكتب تامر حسين: "الله يرحمهم ويصبركم ويعينكم على فُراقهم.. كفاية محبة الناس ودعواتهم".

وعلّقت مي يعقوب: “الله يرحمهم و يدخلهم جنات النعيم ويربط على قلب دنيا وإيمي ويلهمهم الصبر والثبات”.

ونشر رامي رضوان أيضًا فيديو لأغنية الفنانة شيرين عبد الوهاب "في حد يفارق ويسيبنا" مع لقطات لدلال عبد العزيز وسمير غانم من لقاءات وأعمال جمعتهما، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ورحلت الفنانة دلال عبد العزيز عن عالمنا صباح السبت 7 أغسطس متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وشيعت جنازتها عقب صلاة ظهر أمس، الأحد 8 أغسطس من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، ودفنت بجوار زوجها الفنان سمير غانم في مدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر.

وحضر الجنازة إلهام شاهين وهالة سرحان بوسي شلبي ورشوان توفيق وسمير صبري وإسعاد يونس، وأحمد زاهر وابنتيه ليلى وملك وأحمد فهمي وهنا الزاهد وكريم فهمي ويوسف الشريف وإنجي علاء وفيفي عبده وماجد المصري ونهال عنبر وأحمد خالد صالح وهنادي مهنا وشريف منير ودينا ودينا الشربيني ونضال الشافعي.

رامي رضوان