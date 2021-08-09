الإثنين 09 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية

الضبطية
الضبطية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى برئاسة مصطفى السيد مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة على رحلة خطوط شركة مصر للطيران رقم 736 القادمة من إسطنبول تم تفتيش حقائب راكب مصري الجنسية قادم من تركيا يدفع عربة حقائب بها 2 شنطة إحداهما صغيرة والأخرى كبيرة وبتفتيش ما تبين عدم وجود أية أشياء أو بضائع تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية.

وفوجئت روضة عبدالدايم مأمور الجمرك بالراكب يحاول الخروج من الصالة الحمراء بسرعة حاملا شنطة أخرى كبيرة الحجم لم يتم  تفتيشها ولم يتم عليها أي إجراءات جمركية  فعرضت الأمر على ابراهيم عامر مدير الحركة ورضا أبو العزم مدير الجمرك فطلب من الراكب فتح الشنطة فتبين وجود ١٦٦٥ عبوات وحقن وشرائط وزجاجات أدوية لعلاج الأورام السرطانية أنواع وأشكال وأحجام مختلفة ومتنوعة ، وتقدر قيمة المضبوطات بحوالى 800 ألف جنيه .


وتم العد والتحريز استمارة الجرد بمعرفة هيثم أحمد  ومصطفى بحر ومحمد قنديل .

قرر مصطفى السيد مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 120 لسنة 2021 بالواقعة بعد العرض على  إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .

اجراءات الجمارك مدير القاهرة أدوية مصري استمارة مطار القاهرة الدولي مصطفي شراء محمد منافذ مصر للطيران جنيه

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

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