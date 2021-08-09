استمرار فعاليات التدريب المشترك الجوى المصرى الإماراتى «زايد- 3» بالإمارات

واصلت عناصر من القوات الجوية المصرية والإماراتية تنفيذ فعاليات التدريب الجوي المشترك «زايد- 3»، والذى يتم تنفيذه بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتستمر فعالياته لعدة أيام.

ونفذت خلال الفترة الماضية عدد من طلعات التدريب على مهام العمليات بين القوات الجوية المصرية والإماراتية؛ لتعزيز القدرة على إدارة أعمال جوية مشتركة وتبادل الخبرات بين الأطقم الجوية لكلا الجانبين.

كما شهد رئيس أركان القوات الجوية المصرية ورئيس هيئة الركن للقوات الجوية والدفاع الجوي الإماراتي، وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين، إحدى مراحل التدريب لسير العمليات الجوية بدولة الإمارات، والتى تضمنت قيام المقاتلات متعددة المهام من الجانبين بتنفيذ طلعات مشتركة للتدريب على مهام الهجوم على الأهداف المعادية، والدفاع عن الأهداف الحيوية، والقيام بأعمال المعاونة الجوية للتشكيلات البرية.

وظهر خلال الأنشطة التدريبية المنفذة مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من مستوى راقٍ واحترافية عالية فى تنفيذ كافة المهام، بما يعكس مدى ما تمتلكه القوات الجوية لكلا الدولتين من إمكانيات بشرية وفنية، واستعداد قتالى وقدرة على العمل المشترك في مختلف الظروف.

ويهدف التدريب إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة للعناصر المشاركة فى التخطيط والتنفيذ لإدارة العمليات الجوية، وقياس مدى جاهزية واستعداد القوات لتنفيذ العمليات المشتركة على الأهداف المختلفة لدعم جهود الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات بالمنطقة.