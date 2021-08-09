الإثنين 09 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«النقل» تحذر من رشق الأطفال القطارات بالحجارة: يعرض حياة الركاب للخطر

رشق الأطفال القطارات
رشق الأطفال القطارات بالحجارة

حذرت وزارة النقل اليوم الاثنين المواطنين من ظاهرة إلقاء القطارات بالحجارة أثناء مسيرها وذلك لتجنب تعرض السائق للإصابة مما قد يعرض حياة الركاب داخل القطار للخطر.

وأوضحت وزارة النقل في منشور لها على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إن قيام الأطفال برشق القطارات بالحجارة يتسبب في تعطل مسيرة التطوير التي تقوم بها وزارة النقل ممثلة فى هيئة السكة الحديد.

وأشارت وزارة النقل إلي أنه يجب منع الأطفال عن القيام  بتلك الأفعال وذلك للحفاظ على مرفق السكة الحديد  هو ملك للمواطنين.

وزارة النقل تحذر القطارات رشق بالحجاة

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وائل لطفي

التفكير الخرافي

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