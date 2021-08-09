تطعيم أكثر من مليونى شخص بلقاح «كورونا» فى عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الإثنين، أن إجمالي المُطعمين باللقاحات المُضادة لفيروس كورونا في السلطنة، حتى يوم أمس، بلغ مليونين و8 آلاف و140 شخصًا بنسبة بلغت 57% من إجمالي المستهدفين.

وأوضحت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء العمانية - أن إجمالي المُطعمين بالجرعة الأولى بلغ مليونًا و359 ألفًا و622 شخصًا من إجمالي المُطعمين بنسبة بلغت 68%، فيما بلغ إجمالي المُطعمين بجرعتين 648 ألفًا و518 شخصًا بنسبة 32%.

وتواصل وزارة الصحة العمانية حملة تطعيم الفئة المستهدفة باللقاحات المُضادة لفيروس كورونا في جميع المحافظات ضمن الحملة الوطنية للتحصين ضد "كوفيد-19".

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.