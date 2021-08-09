الإثنين 09 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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تقارير ومتابعات

إيمى سمير غانم تنشر صورة جديدة.. وروّاد «فيسبوك»: ربنا يرحمهم

دلال وسمير ورجاء
دلال وسمير ورجاء

شاركت الفنانة إيمي سمير غانم، جمهورها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة جديدة تجمع بين كلٍ من والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز، ووالدها سمير غانم، والفنانة الراحلة رجاء الجداوي، الذين رحلوا عن عالمنا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا، معلقة على الصورة التي نشرتها قائلة: «ربنا يرحمهم يا رب، لا تنسوهم من صالح دعائكم».

وتفاعل عدد كبير من روّاد ومستخدمي السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك«، ولاقت الصورة الكثير من التعليقات والدعاء للراحلين عن عالمنا، بالرحمة والمغفرة، وكتب علي فضالي من روّاد موقع «فيسبوك» قائلًا: «ربنا يرحمهم ويجعل مثواهم الجنة»، ودعا حساب يحمل اسم دينا كريم، من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بالرحمة قائلًا: «ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويصبر قلوبكم».

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دلال وسمير ورجاء 

 وكتب أدهم العوضي، من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» على الصورة التي تجمع كلًا من دلال عبدالعزيز، ورجاء الجداوي، والفنان سمير غانم، قائلًا: «ربنا يرحمهم ويجعلهم من أهل الجنة بدون حساب ولا سابقة عذاب ويصبر قلوبكم يارب».

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وعلّقت دعاء مدكور، من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلة: «ربنا يرحمهم ويجعل مثواهم الچنة راحوا العظماء ربنا يصبرك ويصبرنا على فراقهم»، ودعت أسماء سيد لهم قائلة: «ربنا يرحمهم يارب ويغفر لهم ويرحم موتانا وموتي المسلمين أجمعين يارب ويصبر قلوبكم».

يجدر الإشارة إلى أن الموت غيّب عنّا الفنانة القديرة دلال عبدالعزيز، ظهر أمس السبت، عن عمر يناهز الـ61 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض وتأثرها بمضاعفات ما بعد فيروس كورونا، حيث قضت أكثر من أربعة أشهر داخل أحد المستشفيات التي توفيت بعد إصابتها بتليف رئوي نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، بعد رحيل زوجها الفنان سمير غانم في شهر مايو الماضي تحديدًا في ٢١ مايو من العام الجاري، وقبلهم بعام رحلت عنّا الفنانة رجاء الجداوي متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

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الفنانة دلال عبد العزيز سمير غانم رجاء الجداوى وفاة كوورنا إيمي سمير غانم

رئيس التحرير

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