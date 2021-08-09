حالتا وفاة و182 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الإثنين، إنه تم تسجيل حالتي وفاة و182 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزيرة - في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين - أنه تم تسجيل 51 حالة تعاف جديد، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى وجود 13 مريضًا في غرف العناية المركزة، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 22 مريضًا، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي.