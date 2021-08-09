الإثنين 09 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حالتا وفاة و182 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

كورونا في فلسطين
كورونا في فلسطين

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الإثنين، إنه تم تسجيل حالتي وفاة و182 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأضافت الوزيرة - في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين - أنه تم تسجيل 51 حالة تعاف جديد، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.
وأشارت الوزيرة إلى وجود 13 مريضًا في غرف العناية المركزة، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 22 مريضًا، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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التفكير الخرافي

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