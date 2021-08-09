الإثنين 09 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

تعرف على اختصاصات وتشكيل مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات

مجلس خدمة البيئة
مجلس خدمة البيئة وتنمية المجتمع

نص قانون تنظيم الجامعات الصادر برقم 49 لسنة 1972 على تشكيل مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة ويكون برئاسة نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعضوية كل من وكلاء الكليات والمعاهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة التابعة للجامعات، وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على 10 من ذوى الخبرة في مجالات الإنتاج والخدمات والشئون العامة يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة وموافقة مجلس الجامعة، ولا يجوز لهم الجمع بين هذه العضوية وعضوية مجلس الجامعة المعنية.

ويختص مجلس خدمة البيئة وتنمية المجتمع بالنظر في المسائل التالية:

 1- دراسة واقتراح السياسة العامة والخطط والبرامج التي تكفل تحقيق دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

 2- دراسة مشاكل النشاط الانتاجى ودور الخدمات ومواقع العمل في البيئة ودور البحث العلمي التطبيقي في حلها. 

3- دراسة واقتراح السياسة العامة لإنشاء وإدارة الوحدات ذات الطابع الخاص التي تقدم خدماتها لغير الطلاب وذلك فيما عدا المستشفيات الجامعية. 

4- دراسة واقتراح السياسة العامة لإعداد وتنفيذ برامج تدريب أفراد المجتمع على استخدام الأساليب العلمية والفنية الحديثة وتعليمهم ورفع كفاءتهم الإنتاجية في شتى المجالات. 

5- دراسة واقتراح السياسة العامة لتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية والمحاضرات العامة التى تستهدف خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

6- المسائل التي يحيلها مجلس الجامعة للدراسة وإبداء الرأي. 

7- المسائل الأخرى التي يختص بها وفقا للقانون. 

وتعرض قرارات مجلس شئون التعليم والطلاب وقرارات مجلس الدراسات العليا والبحوث وقرارات مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة في المسائل المتعلقة بالتخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة على مجلس الجامعة ليقرر ما يراه في شأنها. وتكون قرارات المجالس الثلاث في المسائل التنفيذية نافذة بعد اعتمادها من رئيس الجامعة ، وله عند الاقتضاء عرضها على مجلس الجامعة. 

قانون تنظيم الجامعات مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة تخطيط شئون التعليم والطلاب شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الجامعات المستشفيات الجامعية البحث العلمي الدراسات العليا

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

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