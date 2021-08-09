الإثنين 09 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء يعقد أول اجتماعاته بالعاصمة الإدارية الجديدة

محمد شاكر وزير الكهرباء
محمد شاكر وزير الكهرباء

عقد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، اليوم الإثنين، أولى جلسات مجلس إدارة الجهاز للعام المالي 2021 /2022 بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر.

وأعرب وزير الكهرباء - في تصريح اليوم الإثنين - عن سروره لكون الجهاز من أوائل الجهات التي عقدت اجتماعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي يعد بداية لمرحلة جديدة من العمل بأحدث التقنيات التي تعد من سمات العمل بالعاصمة الجديدة، وقد باشر السيد الوزير أعماله من مقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، يوم 27 يوليو كأول يوم عمل من المقر الجديد قبل نقل ديوان عام الوزارة بشكل كامل ورسمي.

جدير بالذكر أنه تمت الموافقة باجتماع مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الذي عقد بالعاصمة الإدارية الجديدة على 31 طلبا ما بين تصاريح وضم نطاقات وتجديد تراخيص مزاولة نشاط إنتاج أو توزيع الطاقة الكهربائية لعدد من الشركات الخاصة.

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