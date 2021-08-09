الإثنين 09 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد إعلانه تدهور حالته الصحية.. مَن هو الفنان عمرو عبدالعزيز؟

عمرو عبد العزيز
عمرو عبد العزيز

حالة من الجدل أثارها الفنان الشاب عمرو عبدالعزيز عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر من خلالها محركات البحث جوجل، بعد منشوره الذي تحدث فيه صباح اليوم عن تدهور حالته الصحية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مشيرًا إلى خوفه من الموت المفاجئ.

ويرصد «الدستور» أبرز المعلومات عن عمرو عبدالعزيز فى سياق السطور التالية:- 

 

  • عمرو عبدالعزيز هو من مواليد 9 ديسمبر 1982.
  • يبلغ عمرو عبدالعزيز من العمر 39 عاما.
  • حاصل على بكالوريوس علوم اجتماعية، قسم مسرح، وشعبة تمثيل وإخراج مسرحي من جامعة 6 أكتوبر.
  • دخل إلى عالم الفن وهو في المرحلة الإعدادية.
  • كانت أول أعماله على مسرح المدرسة عندما قرر إخراج مسرحية «الأسد ملك الغابة» في المرحلة الإعدادية.
  • قدّم العديد من الأعمال وظهر في العديد من الأدوار الصامتة.
  • عبر عالم الفن عن طريق المخرج سعيد حامد الذي اختاره ليقدم دورا في فيلم «حمادة يلعب».
  • رشحه المنتج محمد السبكي ليشارك في فيلم «أيظن»، إلى أن أسند له الفنان عادل إمام دورًا في فيلمه «مرجان أحمد مرجان».
  • قدّم أيضًا أغنية بعنوان «زوجتي العزيزة» بمناسبة عيد الحب.
  • شارك أيضًا الفنان عمرو عبدالعزيز في العديد من الأعمال الإذاعية.
  • لديه أكثر من 10 مسرحيات.
  • لديه أكثر من 35 عملا فنيا تليفزيونيا وسينمائيا.

تجدر الإشارة إلى أن الفنان عمرو عبدالعزيز كتب منشورا له على صفحته الرسمية على «فيسبوك» أثار به جدلًا، فقال عمرو فى منشوره: «صباح الخير عليكم.. نظرا لعدة أحداث بتحصل ورا بعض.. أولا حالات الموت المفاجئ اللي حصلت مؤخرا (اللهم أجرنا جميعا من الموت الغفلة) لكتير من الشباب والكبار اللي ناموا وماصحيوش اللي أعرفهم واللي ماعرفهومش».

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