«البعض لا يذهب للمأذون مرتين» يحقق ربع مليون فقط في إيرادات أمس

حقق فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” للنجم كريم عبد العزيز ودينا الشربيني أمس ايرادات بلغت 250 الف جنيه ليصبح مجموع إيراداته 35 مليون و 559 الف جنيه في شهر ونصف .

وشهدت إيرادات فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين تراجعا كبيرا وملح ظ خلال الأسابيع القليلة الماضية نظرا لطرح أفلام جديدة ومنافسة في شباك التذاكر ومنها الانس والنمس لمحمد هنيدي والعارف لأحمد عز ليقبع الفيلم في المركز الثالث.

أبطال وصناع “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”

ويشارك في فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”، عدد كبير من نجوم الكوميديا، على رأسهم الفنان الكبير ماجد الكدواني الذي حصل على إشادات رائعة خلال الفترة الماضية، وبمشاركة النجم الكوميدي بيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي، وعمرو عبدالجليل، ونسرين أمين، وآخرين، وهو تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي.

قصة الفيلم

يقدم الفنان كريم عبد العزيز خلال فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين شخصية إعلامي ويتطرق العمل الجديد في إطار كوميدي المشاكل الزوجية، ولكن بشكل مختلف حول إلغاء التعامل الورقي ومطالبة الدولة للمتزوجين تقديم أصول قسائم الزواج لإدراجها في الهاردات الخاصة بذلك، وتمزيق الأصول خلال شهر من تاريخه.

كيرة والجن

وعلى صعيد آخر يواصل النجم كريم عبد العزيز تصوير فيلمه الجديد السينمائى الجديد “كيرة والجن” بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم منهم نيللي كريم، وسيد رجب، والفيلم من تأليف أحمد مراد عن رواية 1919، ومن إخراج مروان حامد ويعد الفيلم من أضخم وأهم إنتاجات السينما المصرية خلال الفترة القادمة.

ويقدم الفيلم كريم عبد العزيز وأحمد عز من خلال شخصيتين حقيقيتين، هما "أحمد عبدالحي كيرة"، و"عبدالقادر الجن"، اللذان تدور حولهما قصة الفيلم، وتحديدًا بعد وقوع حادثة "دنشواي" الشهيرة بين الضباط الإنجليز ومواطنين مصريين، وحكم على 21 متهمًا، وتم إعدام 4 من أهل قرية "دنشواي"، والحكم على 12 آخرين بالأشغال الشاقة.

وكان "كيرة" فدائيًا وبطلًا لمصر، وشارك في عدة عمليات انتقامية من الإنجليز حتى هروبه، وإثباته حبه الشديد لوطنه حتى إعدامه مع عدد من العسكريين الذين شاركوا عرابي في الثورة ضد الخديوي، أما "الجن" فتحول من شخصية لا تبالي بما يدور حوله من أحداث ويلهو ويبيع السجائر والمشروبات للإنجليز إلى شخصية مناضلة بعد استشهاد والده الفتوة "شحاتة الجن" الذي يمثل المواطن المصري الأصيل، وانضمامه لحركة مناهضة للاستعمار