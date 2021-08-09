17 ألفا و236 إصابة جديدة و212 وفاة بكورونا في ماليزيا

سجلت وزارة الصحة الماليزية، اليوم الاثنين، 17 ألفا و236 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و212 حالة وفاة ناجمة عنه.

وقال مدير عام الصحة الماليزية نور هشام عبد الله - وفقًا لما نقلته صحيفة (ذا ستار) الماليزية - "إن ولاية سيلانجور لاتزال تسجل أكبر عدد من الحالات على مستوى البلاد، إذ سجلت اليوم 5740 إصابة جديدة، تلتها كوالالمبور بـ1567 إصابة".

وأضاف أنه بذلك ارتفع إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد إلى مليون و279 ألفا و776 إصابة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن المرض إلى 10 آلاف و961 حالة وفاة، كما ارتفع العدد الإجمالي للمتعافين ليصل إلى أكثر من مليون و52 ألفا و215 شخصا، بعد تعافي 15 ألفا و817 شخصا آخر.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.



