الإثنين 09 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس كوريا الجنوبية: تدابير الوقاية من كورونا وسيلة طارئة

مون جيه
مون جيه

قال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه- إن، اليوم الاثنين، إن تدابير الوقاية من فيروس كورونا المطبقة حاليا هي مجرد وسيلة طارئة يمكن استخدامها مؤقتا لفترة قصيرة ولا يمكن أن تكون مستدامة، مشددا على ضرورة أن تبذل الحكومة قصارى جهدها للحد من انتشار الفيروس وتسريع برنامج التطعيم الجاري.

وأضاف مون- وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية- أنه إذا نجحت الخطة فستكون كوريا الجنوبية قادرة على استكشاف استراتيجية جديدة للسيطرة على الفيروس والوقاية منه لحماية الاقتصاد.

وتهدف الحكومة إلى تطعيم 36 مليون شخص بجرعة واحدة على الأقل من اللقاحات قبل بدء عطلة تشوسيوك، ثاني أكبر الأعياد في البلاد، هذا العام، والذي يوافق 18 سبتمبر، أي قبل الموعد المستهدف السابق وهو نهاية الشهر، حسب تصريح الرئيس.

وفي السياق، قال مسئولون كوريون، اليوم، إن شركة موديرنا ستوفر أقل من نصف إمدادات الجرعات المخطط تسليمها إلى كوريا الجنوبية في شهر أغسطس، مما يثير مخاوف من أن تواجه البلاد عقبات فيما يتعلق بإمدادات اللقاحات.

وأبرمت الحكومة الكورية الجنوبية صفقة لتأمين 40 مليون جرعة من شركة الأدوية الأمريكية موديرنا، وبعد شحن 112 ألف جرعة في النصف الأول، أرسلت موديرنا 2.34 مليون جرعة إضافية إلى كوريا الجنوبية منذ يوليو.

وتلقى 20.9 مليون شخص أو 40.8% من عدد السكان الجرعة الأولى على الأقل، منذ بدء حملة التلقيح في يوم 26 فبراير، وتم تطعيم 7.7 مليون شخص أو 15% من السكان بالكامل.

 

الحكومة اقتصاد الرئيس الصحة كوريا الجنوبية

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التفكير الخرافي

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