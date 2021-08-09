الإثنين 09 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

المحرصاوي نائبًا لرئيس مجلس إدارة اتحاد الجامعات الإفريقية

الدكتور محمـد حسين
الدكتور محمـد حسين المحرصاوي

 أُعْلِن اختيار الدكتور محمـد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر؛ نائبًا لرئيس مجلس إدارة اتحاد الجامعات الإفريقية في الفترة من 2021م إلى 2025 م، وذلك خلال المؤتمر العام الاستثنائي الذي انعقد اليوم لإعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد.

صرحت بذلك الدكتورة أماني الشريف، المنسق الإقليمي لاتحاد الجامعات الإفريقية لشمال إفريقيا، مشيرة إلى أن اختيار رئيس جامعة الأزهر لهذا المنصب جاء نظرًا لتمثيله المشرف لإقليم شمال إفريقيا في المحافل العلمية والأكاديمية المختلفة خلال فترة عضويته بمجلس إدارة الاتحاد عن الإقليم، وكذلك للدور المحوري والفاعل الذي لعبته جامعة الأزهر في دعم أنشطة وفعاليات الاتحاد المختلفة، إضافة إلى استضافتها الكريمة للمقر الإقليمي للاتحاد بشمال إفريقيا، والذي تم افتتاحه تحت رعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مارس 2019م، وتثمينًا لجهود الأزهر الشريف في القارة الإفريقية تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر  الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وأوضحت الدكتورة أماني الشريف، المدير الإقليمي لمقر شمال إفريقيا إلى أنه لم يتم تمثيل إقليم شمال إفريقيا في هذا المنصب منذ ما يزيد عن 30 عامًا، لافتة إلى أن مجلس إدارة الاتحاد يضم في عضويته 15 عضوًا ممثلين عن الأقاليم الجغرافية الخمسة بالقارة الإفريقية، كما يضم الاتحاد في عضويته نحو 500 جامعة إفريقية، ويقدِّم خدماته الحالية بوصفه هيئة تنسيق التعليم العالي لإستراتيجية الاتحاد الإفريقي للتعليم في إفريقيا.

اتحاد الجامعات الإفريقية هو منظمة غير ربحية تأسست في الرباط بالمغرب عام 1967م بدعم من اليونسكو؛ لتعزيز التعاون فيما بين الجامعات الإفريقية والأوساط الأكاديمية الدولية، ويقع المقر الرئيس للاتحاد بمدينة أكرا بدولة غانا، ويهدف إلى تحسين جودة التعليم العالي في إفريقيا، وكذلك تعزيز إسهاماته في الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة بالقارة الإفريقية، هذا وتستضيف جامعة الأزهر مقر الاتحاد الإفريقي لجامعات شمال إفريقيا.

المحرصاوي جامعة الأزهر اتحاد الجامعات الإفريقية رئيس جامعة الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب

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