الإثنين 09 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

افتتاح منظومة «التحول الرقمي» في مجمع نيابات السويس الإدارية

صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع

تفقد المستشار  عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية صباح اليوم الإثنين، النيابات الإدارية بمحافظة السويس، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ برنامج التحول الرقمي والميكنة الشاملة للنيابة الإدارية بمحافظة السويس.

رافقه كل من  اللواء أركان حرب  عبد المجيد صقر محافظ السويس، والمستشار عزت أبو زيد- مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار فهيمة الحكيم - مدير وحدة الشكاوى  عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار أحمد عطوة - مدير إدارة التحول الرقمي، وعدد من قيادات النيابة الإدارية، 

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صورة من الاجتماع

يأتي ذلك استكمالاً لما سبق وتم تنفيذه في المراحل السابقة لتنفيذ التحول الرقمي بالنيابة الإدارية والتي شملت محافظات بورسعيد وشمال سيناء والإسماعيلية ونيابة القاهرة الجديدة ونيابة ٦ اكتوبر.

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صورة من الاجتماع

وشرف حضور الافتتاح  الدكتور  السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، الدكتور عبد الله رمضان - نائب محافظ السويس ، اللواء  محمد رضوان - مساعد مدير أمن السويس،  المستشار  غريب إبراهيم - مدير مكتب فني السويس، المستشار أسامه البنا - مدير نيابة السويس أول والمستشار  أحمد يوسف - مدير نيابة السويس ثاني ، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ،وأعضاء النيابة الإدارية بمحافظة السويس .

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صورة من الاجتماع

وأكد رئيس هيئة النيابة الإدارية، خلال كلمته التي ألقاها على أهمية المشروع القومي للميكنة الشاملة وأهمية دخول النيابة الإدارية ضمن المشروع القومي للتحول الرقمي وأثره البالغ على تطوير منظومة العدالة وتوفير الوقت والجهد والمتابعة لكافة مراحل التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية والتيسير على المواطنين وصولاً لتحقيق العدالة الناجزة. 

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صورة من الاجتماع

كما ألقى  المستشار أحمد عطوة - مدير إدارة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية كلمته، عرض فيها ما تم تحقيقه من التحول الرقمي الشامل للنيابة الإدارية بمحافظة السويس بعد النجاح الذي تحقق بمحافظات المرحلة السابقة والتي سوف تنتقل بعدها لباقي محافظات الجمهورية وفق الخطة القومية وبالتعاون مع وزارة الاتصالات ،

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صورة من الاجتماع

فيما رحب اللواء أ.ح.  عبد المجيد صقر - محافظ السويس خلال كلمة ألقاها المستشار  عصام المنشاوي وأعضاء النيابة الإدارية والحضور الكريم، مشيدًا بالدور البارز والفعال الذي قام به " المنشاوي"، نحو تحقيق خطوات بالغة الأهمية للمشروع الشامل للتحول الرقمي، وتمكين ودعم الشباب والمرأة بالمراكز القيادية بالنيابة الإدارية بالتوافق مع توجهات الدولة وما تشهده من نهضة شاملة في كافة المجالات تحت قيادة  الرئيس عبد الفتاح السيسي -رئيس الجمهورية.

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صورة من الاجتماع

وفي الختام قام اللواء  عبد المجيد صقر، بإهداء المستشار  عصام المنشاوي - رئيس هيئة النيابة الإدارية درع المحافظة.

 كما قام " المنشاوي" بإهداء درع النيابة الإدارية لمحافظ السويس.

 هذا ومن المقرر أن تبدأ المرحلة التالية للتحول الرقمي بالنيابة الإدارية لتشمل محافظات جنوب سيناء والأقصر وأسوان.

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صورة من الاجتماع

 جاء ذلك في إطار توجهات القيادة السياسية وتحقيقاً لخطة الدولة المصرية للتنمية الشاملة، وإدراج النيابة الإدارية ضمن المشروع القومي للتحول الرقمي تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي -رئيس الجمهورية، والذي يهدف إلى الميكنة الشاملة لكافة الجهات والقطاعات الحكومية، وفي ضوء التعاون المشترك بين النيابة الإدارية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

افتتاح منظومة التحول الرقمي مجمع نيابات السويس الإدارية محافظ السويس

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

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