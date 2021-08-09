«النقل الدولي واللوجستيات»: بدء دبلومة التميز لمديري أساطيل النقل البري الدولي

أعلنت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية في الإسكندرية، بدء دبلومة الكفاءة المهنية للمديرين (IRU)، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا البحري، حيث افتتح الدبلومة المهندس مدحت القاضي رئيس مجلس إدارة الشعبة، والدكتور أحمد شعلة رئيس قسم إدارة لوجيستيات النقل وكيل كلية النقل الدولي واللوجستيات، فيما تستهدف الدبلومة مديري أساطيل النقل البري الدولي (IRU).

وقال المهندس مدحت القاضي رئيس مجلس إدارة الشعبة، في تصريح اليوم، إن المتدربين محظوظين باللحاق بهذه الدبلومة الهامة التي سوف تساعد على رفع مهارات النقل البري الدولي، والتي تتماشى مع رؤية مصر 2030 بأن تصبح مصر مركزا لوجستيا عالميا، مضيفاً أن الدبلومة تستهدف تعزيز المهارات الإدارية والتخطيط المدراء الذين لا يعملون في مجالات النقل البري، حيث يتم منح الدارس شهادة من قبل الاتحاد الدولي للنقل على الطرق، مؤكداً أن الدبلومة تعمل على توضيح الدور الهام التي تلعبه مصلحة الجمارك والدور التنسيقي والراعي لجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.

من جانبه، قال رئيس قسم إدارة لوجيستيات النقل وكيل كلية النقل الدولي واللوجستيات الدكتور أحمد شعلة، إن الدبلومة تطرح للمرة الأولى من نوعها بالمنطقة العربية ودول شمال إفريقيا، حيث تستهدف فئة مديري النقل والعمليات ومديري الأسطول والتخطيط ومديري اللوجستيات وسائقي الشاحنات البرية.

من ناحيتها، قالت الدكتورة سارة الجزار عميد كلية النقل الدولي واللوجيستيات بالإسكندرية، إن الكلية هي الجهة الوحيدة الحصرية المنوط بها تقديم مجموعة الشهادات الاحترافية الخاصة بنظم التدريس المتعلقة بالدبلوم، والتي تطبق أحدث طرق التدريس والمعايير والأنظمة المتقدمة من أكاديمية التدريب بالاتحاد الدولي للنقل البري بجنيف بسويسرا، مشيرة إلى أن بدء التدريس بالدبلومة يأتي اتساقا مع جهود الدولة المصرية المتمثلة في تصديق مجلس النواب بجمهورية مصر العربية وصدور القرار الجمهوري بانضمام مصر إلى اتفاقية النقل البري الدولي (التير TIR).

جدير بالذكر أن الدبلومة تتضمن 5 مقررات دراسية رئيسية في مجالات القانون- الإدارة المالية والأعمال- الدخول للسوق- المعايير والجوانب التقنية المتعلقة بعملية النقل- الصحة والسلامة على الطرق.