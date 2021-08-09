محافظ أسوان يفتتح ورشة عمل حول الحد الأدنى للأجور

افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، فعاليات ورشة العمل للتوعية حول كيفية حساب الحد الأدنى للأجور، وذلك بحضور الدكتور أيمن عثمان القائم بعمل رئيس جامعة أسوان واللواء أيمن رضا السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى المحاسب أبو الفضل الشيخ مدير عام المديرية المالية، وحوالى 300 محاسب وموظف بإدارات الحسابات والاستحقاقات والشئون المالية بمختلف المؤسسات والمديريات والهيئات الحكومية.

ومن جانبه أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان بجهود وزارة المالية بقيادة الدكتور محمد معيط وسعيها الدؤوب لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة رواتب العاملين بالدولة ليستفيد من ذلك أكثر من 5 ملايين موظف بالحكومة، لافتاً إلى أنه بجانب زيادة رواتب الموظفين تضع الحكومة في أولوياتها بموازنة العام المالي الحالى الحفاظ على الإستقرار المعيشى المتوازن للمواطن البسيط ولاسيما في ظل تداعيات جائحة كورونا.

محافظ أسوان

جدير بالذكر أن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أعطى تعليماته للجهات المعنية بالمحليات والمديريات المختلفة للتأكيد على جودة الخدمات التي يتم تقديمها لهذه الفئة من أبناء المجتمع الأسوانى، ولاسيما فيما يتعلق بتوفير كافة سبل الإتاحة من الفتحات والرمبات ضمن خطط التطوير والتجميل بالمراكز والمدن حتى أماكن الترفيه لذوى الإعاقة ليتسنى لهم ممارسة حياتهم الطبيعية بسهولة ويسر.

جاء ذلك في إطار اهتمام محافظة أسوان بتقديم كافة أوجه الرعاية لأصحاب ذوى الهمم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار محافظ أسوان إلى أنه تم تنفيذ ذلك بالميادين والحدائق العامة داخل مدينة أسوان وأيضاً بمرسى معبد فيله ، مع توفير دورات مياه عمومية لهم أيضاً في الأماكن العامة، وهو الذى توازى مع السعي المتواصل لدمج الأشخاص ذوى الإحتياجات الخاصة في كافة المجالات والبرامج ولاسيما أنه تم تخصيص نسبة من الفرص التدريبية لـ 60 متدربا من الصم، مع توفير مترجم لغة الإشارة لتدريبهم على الحزم الضوئية وتركيب الكاميرات وذلك على مدار 10 أيام بدءاً من الأحد القادم، حيث تم اختيارهم بواسطة وحدة السكان وأكاديمية أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة.