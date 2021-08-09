الأمم المتحدة تدعو إسرائيل ولبنان للمشاركة مع «اليونيفيل»

دعا بيان للأمم المتحدة كل من لبنان وإسرائيل للمشاركة بنشاط مع آليات الارتباط والتنسيق التابعة لليونيفيل، من أجل منع التصعيد بين الجانبين عبر الخط الأزرق، بما في ذلك إطلاق الصواريخ على إسرائيل ورد الضربات الجوية ونيران المدفعية على لبنان، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وبحسب البيان الصادر عن مكتب المتحدث باسم الأمين العام، قال الأمين العام "أنطونيو جوتيريش": "من الأهمية بمكان أن تتجنب جميع الجهات الفاعلة الإجراءات التي يمكن أن تزيد من حدة التوترات وتؤدي إلى سوء التقدير."

وقالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في بيان لها صدر حديثاً: إن الوضع خطير للغاية "في ظل الأعمال التصعيدية التي شهدناها من الجانبين" على الحدود الشمالية لإسرائيل والجنوبية للبنان خلال الفترة الماضية.

وأكد رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام، اللواء ستيفانو ديل كول، أنه على اتصال مباشر مع الأطراف، داعيا الجميع إلى وقف إطلاق النار على الفور.

كما أكدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، "يوانّا فرونِتسكا"، أنها تتابع بقلق بالغ تبادل إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في الأيام الماضية، داعية جميع الأطراف إلى الامتناع عن العنف واستعادة الهدوء، والالتزام الكامل بالقرار 1701 لعام 2006، والحفاظ على الأمن والاستقرار.

يذكر أن أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقته في لبنان - اليونيفيل- أنها بدأت تحقيقا في إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل التي ردت بإطلاق المدفعية.

وأوضحت في بيان لها أنها على اتصال مباشر مع كافة الأطراف للحث على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد.

وأشارت إلى أنه عند حوالي الساعة الرابعة من صباح هذا اليوم، رصد رادار لليونيفيل إطلاق صواريخ من منطقة تقع إلى الشمال الغربي من قرسية القليلة بجنوب لبنان باتجاه إسرائيل.

وأضافت أن رادارها رصد في وقت لاحق إطلاق نيران مدفعية من قبل الجيش الإسرائيلي.

وأكدت اليونيفيل ان آليات الارتباط والتنسيق التي تتطلع بها تقوم بعملها على أكمل وجه، وتمكنت جنباً إلى جنب مع ‎الجيش اللبناني من تعزيز الأمن في المنطقة.