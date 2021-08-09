الإثنين 09 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعد وصول أول رحلة سياحية من موسكو إلى الغردقة.. روس يتحدثون لـ«الدستور»

طائرة
طائرة

وصلت اليوم الإثنين، أول رحلة روسية مباشرة، بعد توقفها ما يقرب من 6 سنوات، إلى منتجعات مصر بالبحر الأحمر.

وتواصلت "الدستور، ردودو أفعال الروسي بعد وصول أول رحلة سياحية من موسكو إلى الغردقة، وانطباعاتهم عن عودة السياحة إلى مصر، بعد أن توقفت لمدة طويلة.

قالت أولجا فينتشينكو، من مدينة تولياتي، إنها سعيدة للغاية لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة من روسيا إلى مصر بعد توقف دام 6 سنوات.

وأضافت:"يسعدني أنه من الممكن مرة أخرى الاستمتاع بجمال البحر الأحمر، ومجموعة متنوعة من الأسماك والشعاب المرجانية الملونة الرائعة".

وتابعت:"أنا شخصياً لا أستطيع الانتظار للاستمتاع بالمياه الصافية، والرمال الذهبية الناعمة، وكرم الشعب المصري، خاصة بعد الإنجاب، لأننا عادة نريد الأفضل لأطفالنا، وأفضل شواطئ العالم موجودة في مصر".

واستطردت:"كان هناك العديد من الأشخاص يسافرون إلى مصر خلال أوقات تعليق الرحلات، عن طريق رحلات الترانزيت من روسيا إلى أي دولة أخرى، ثم إلى مصر، وكانت لا توجد رحلات جوية مباشرة إلى المدن الساحلية ويتعين على الناس ركوب الحافلة بعد وصولهم إلى القاهرة، ولكن الأمر الآن اختلف".

أما أوكسانا ماكوفا، والتي تعيش في مدينة نوفوكوزنتسك، قالت: إن "السياح الروس سعداء باستئناف الرحلات الجوية. لقد كنا ننتظر هذا لفترة طويلة للغاية للتمتع بمصر وجمالها".

ومن جهتها، أكدت إلفيرا جازلتدينوفا، أن "مصر من الوجهات السياحية المفضلة للروس دائما تابعت لقد أسعدنا قرار عودة الرحلات على نحو غير مسبوق ونقلت القول عن إحدى صديقاتها على متن أول طائرة روسية في شرم الشيخ أمس الإثنين، لقد كانت الطائرة ممتلئة تماما".

وفي وقت سابق من اليوم، استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، أول رحلة طيران روسية بعد توقف دام 6 سنوات وسوف يكون في استقبال الطائرة الروسية مدير مطار شرم الشيخ اللواء نبيل الملاح ومسئولو وزارتي السياحة والطيران، فيما تنظم العلاقات العامة بالمطار احتفالية لاستقبال الطائرة الروسية.

يأتي هذا بعد اعلان مركز العمليات الروسي لمحاربة فيروس كورونا، استئناف الرحلات الجوية من موسكو إلى الغردقة وشرم الشيخ في مصر اعتبارا من الاثنين  9 أغسطس.

 

وكان في استقبال الطائرة الروسية عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، ومسئولو وزارتي السياحة والطيران، فيما تنظم العلاقات العامة بالمطار احتفالية لاستقبال الطائرة الروسية.

 

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وائل لطفي

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