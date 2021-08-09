برلماني: مصر تدخل عالم النقل الحديث بإنجاز القطار الكهربائي

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب، أن مصر ستكون واحدة من أهم الدول على مستوى منطقة الشرق الاوسط وافريقيا فى عالم النقل الحديث بعد انجاز المشروع القومى الكبير القطار الكهربائي السريع الذى يربط بين مدينتى العين السخنة والعلمين.

وأشاد "زين الدين" فى بيان اليوم، بالقضايا التي ناقشها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، خاصة فيما يتعلق باستعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة النقل على مستوى الجمهورية ومستجدات الموقف التنفيذي الخاص بمشروع القطار الكهربائي السريع الذي سيربط مدينتي العين السخنة والعلمين امتداداً إلى مرسى مطروح، مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الكبرى.

كما أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين بمتابعة الرئيس السيسى لمشروعات التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري المحيط بالقاهرة الكبرى لرفع كفاءته وتوسعته ليصل إلى ٨ حارات مرورية بكل اتجاه، وكذلك تطوير جميع المداخل والمخارج، فضلاً عن مسارات ومحطات أتوبيسات النقل الترددية التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري ضمن منظومة النقل الذكي المتكامل الذى سيجرى تطبيقه على الطرق السريعة، مؤكداً الاهمية القصوى لهذه المشروعات التى سيكون لها اثارها الايجابية على مشروعات التنمية الشاملة وتحدث طفرة كبيرة في وسائل المواصلات وتنظيم عملية انتقال المواطنين، وتنهي الازدحام الناتج عن انتشار المواقف العشوائية.