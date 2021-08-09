«ابن سوهاج» يحصل على المركز الأول فى «الكونغ فو» على مستوى الجمهورية (صور)

والد الطفل محمد هاني: أبطال أولمبياد طوكيو فتحوا نفسنا على الفوز

استطاع الطفل محمد هاني إبراهيم النحاس، بالصف الثاني الابتدائي بالمدرسة المصرية اليابانية، في طهطا بسوهاج وهو إبن سوهاج أن يحصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى رياضة «الكونغ فو» على وزن 21 كيلو .

وهنأت المدرسة المصرية اليابانية بطهطا برئاسة مديرها سيد طنطاوي، الطالب من خلال بيان لها، جاء فيه: «مع بداية سنة هجرية جديدة وسعيدة علينا، معانا بطل جمهورية في الكونغ فو وزن 21 كيلو، ابننا محمد هاني النحاس ابن يابانية طهطا ينافس على مستوى الجمهورية ويكسب ويشرفنا ويشرف والديه دكتور هاني ودكتورة أمنة، مليار مبروك يا محمد وعقبال الميدالية الأولمبية».

الطفل محمد هاني

وقال هاني إبراهيم النحاس والد الطفل محمد، إن ابنه دخل بطولة الأندية وحصل على المركز الأول هو وفريقه على مستوى الجمهورية، والبطولة كانت تقام في نادي طلائع الجيش، مؤكدًا أن ابنه استعد جيدًا للبطولة وقد حقق حلمه وهدفه في الحصول على المركز الأول.

أضاف هاني لـ«الدستور»: «يشرفنا إن ابن سوهاج يمثل مصر ويمثل مدرسته ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في العديد من البطولات، لذلك أملنا أن يتم ترشيحه هو وفريقه من باقي الطلاب في مسابقات أكبر تمثل مصر ليس فقط على مستوى الجمهورية ولكن تكون على مستوى العالم».

الطفل محمد هاني

وتابع أن فوز العديد من المصريين في أولمبياد طوكيو 2020 خلال الأيام الماضية، جعلته أكثر انتباهًا لابنه وأكثر تشجيعًا له، قائًلا: « نفسنا اتفتحت أكتر على الرياضة وتشجيع أولادنا بعد فرحتنا بأبطال مصر في الأولمبياد».